La sospechosa Svitlana U. mantiene su inocencia en la entrevista

Se ha emitido una orden de arresto por parte de la fiscalía federal por el sabotaje de los gasoductos Nord Stream. Sin embargo, se dice que Volodymyr Z. ha regresado a Ucrania. Otro sospechoso confirma conocerlo, pero niega las acusaciones en una entrevista con RTL/ntv.

La Fiscalía General Federal ha emitido la primera orden de arresto para un ciudadano ucraniano en relación con el sabotaje del gasoducto del mar Báltico Nord Stream. La oficina del fiscal responsable en Polonia confirma informes correspondientes. Sin embargo, se dice que el sospechoso que vive en Polonia ya ha abandonado el país en dirección a Ucrania, según se informó. Se indica que Alemania ha emitido una orden de arresto europea, pero no ha ingresado su nombre en el registro de buscados.

Se dice que el hombre, llamado Volodymyr Z., es instructor de buceo. Además de él, se han identificado otros dos sospechosos, un hombre y una mujer, en relación con el sabotaje del gasoducto. Todavía no se ha emitido una orden de arresto contra ellos. También se dice que ambos son instructores de buceo ucranianos. Sin embargo, la mujer, Svitlana U., insiste en su inocencia en una entrevista con RTL/ntv.

Ella dijo en la entrevista por videollamada que conoce a Volodymyr Z. "No he trabajado con él, pero lo conozco, es amigo y padrino de mi hijo", dijo Svitlana U. Sobre el paradero de Z., dijo: "No estoy segura. Según tengo entendido, actualmente está en Ucrania, en Kyiv". Dijo que había hablado con él por teléfono después de que se publicara el informe. "Me dijo que no me preocupara. No puedo imaginar que tenga algo que ver con eso. Porque tiene hijos pequeños".

Como prueba de su inocencia, dijo que tiene fotos y videos, "que demuestran que yo estaba en Ucrania en septiembre de 2022". RTL/ntv tiene las fotos que muestran a U. con su hija. Sin embargo, no está claro si son auténticas. En septiembre de 2022 se descubrieron fugas en los tubos de Nord Stream cerca de la isla danesa de Bornholm. Previamente se habían registrado dos explosiones bajo el agua. Los investigadores suecos también encontraron restos de explosivos en el lugar, lo que indica una explosión intencional.

Amenaza de acciones legales

U. también amenazó con tomar acciones legales contra los periodistas que "se han apresurado a escribir este artículo". "Porque tengo numerosos documentos de septiembre de 2022 que demuestran que estaba en Kyiv y no viajé", dijo.

Sobre su familia, U. dijo que sus padres han estado en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa. Su marido se unió a la Guardia Nacional "en los primeros días" para defender el país. Ella misma dejó Kyiv con su hijo el 3 de marzo - debido al peligro de que la capital ucraniana fuera ocupada. "Nos quedamos en Polonia durante dos meses, luego una semana en Austria, un mes en Múnich, dos meses en Bulgaria, y regresamos a casa el 2 de septiembre de 2021", dijo U. a RTL/ntv.

Cuando se le preguntó sobre las investigaciones en Alemania, U. dijo: "Es difícil para mí pensar en eso ahora, ya que los artículos solo se publicaron esta mañana. Me sorprende que ninguna autoridad de investigación de Alemania me haya contactado aún". Hasta ahora, ninguna autoridad de Polonia, Alemania ni Ucrania la ha contactado. "Especialmente desde que viajo profesionalmente como instructora de buceo prácticamente todos los meses por Europa. Es extraño que nadie me haya contactado en ningún lado". No quiere intimidarse por la atención mediática en torno a su persona. En los próximos días, planea viajar a las Azores portuguesas para dar clases de buceo allí.

