La sorprendente historia del jersey Fair Isle

En los últimos cinco años, las marcas de lujo Ralph Lauren, Thom Browne, Chanel, Celine, Balenciaga, Raf Simons, Versace y Dries van Noten han sacado a la pasarela su versión del punto tradicional. La diseñadora londinense Molly Goddard lo ha convertido incluso en una firma no oficial, combinando en casi todas sus colecciones un tejido de punto estructurado al estilo Fair Isle con una falda de tul con vuelo.

En resumen, se ha convertido en un clásico invernal que parece estar siempre de moda; para los habitantes del hemisferio norte, es apropiado encogerse de hombros en cuanto empieza a anochecer, hasta que el tiempo de jerséis se deteriora. Dicho esto, incluso en Los Ángeles, Hailey Bieber fue vista con un cárdigan de punto estilo Fair Isle azul y caramelo de Khaite mientras tomaba un café el 19 de diciembre.

Tomando su nombre de la isla de Fair Isle -parte del archipiélago de las Shetland, a unas 100 millas de la costa noreste de Escocia-, la técnica del punto empezó a utilizarse en los sombreros de los pescadores durante los siglos XVIII y XIX (nuestros queridos jerséis llegaron mucho más tarde). El patrón de dos hebras no sólo era artístico, sino que hacía que los altos gorros de forma cónica abrigaran más al duplicar la masa textil. A menudo también llevaban un forro interior de punto.

El típico punto Fair Isle sigue un patrón "OXO", en el que una "O" geométrica va seguida de una "X" y se repite a lo largo de toda la prenda. Algunos tejedores rellenan la forma de la "O" con símbolos como cruces, copos de nieve o un punto central llamado "ojo de ganso". Lo que las diferencia de otras prendas de pesca es la viva paleta de colores. "Utilizaban azul, rojo, amarillo, un blanco natural y un marrón natural, llamado negro de las Shetland", explica la Dra. Carol Christiansen, conservadora y responsable de museos comunitarios del Museo Textil de las Shetland, que posee una amplia colección de piezas que se remontan a 1850. "La idea era que los patrones vistieran colores más vivos para ser vistos más fácilmente, ya fuera desde tierra o por otras embarcaciones".

Pero, ¿cómo se convirtió la ropa de trabajo funcional en uno de los diseños más perdurables de la moda?

"Empezaron a convertirse en un artículo turístico", explica la Dra. Christensen en una entrevista telefónica. En el siglo XIX, pescadores de Noruega y los Países Bajos acudían a la zona para trabajar y pescar arenques -un lucrativo negocio de verano- en aguas de las Shetland. Los graciosos sombreritos de colores que llevaban los trabajadores de Fair Isle se consideraban novedosos, encantadores y el recuerdo perfecto para que los pescadores holandeses visitantes se llevaran a casa. Hacia 1870, las Shetland contaban con un servicio regular de barcos y correos, lo que impulsó la escala del comercio y el turismo. Pronto se convirtió en un destino de vacaciones para los cazadores aficionados o los cazadores de aves que, al igual que los patrones holandeses, podían llevarse un trozo de la Isla de la Feria. A medida que crecía la demanda, también lo hacía el comercio. De repente, el estampado estaba disponible en medias, guantes, bufandas y, finalmente, jerseys.

El look se hizo popular en la década de 1920, cuando un retrato del entonces Príncipe Eduardo pintado por Sir Henry Lander en 1923 reforzó la asociación del diseño con el espíritu deportivo. Recién salido del campo de golf, con un cuello de pico de Fair Isle y una gorra plana de tartán, el miembro de la realeza británica contribuyó a catapultar el estilo a la corriente dominante. Llegó justo cuando el estilo femenino también estaba cambiando. Prendas más holgadas y cómodas eclipsaban la naturaleza restrictiva de los corsés y las enaguas gracias a diseñadores como Paul Poiret y Gabrielle Chanel (esta última era una fanática de Fair Isle, fotografiada con un cárdigan de cuello con el distintivo estampado "OXO" en 1910). Las mujeres vestían cárdigans similares, jerséis -a menudo tejidos por ellas mismas, si la alta costura estaba fuera de su alcance- y faldas plisadas hasta la rodilla.

Fair Isle se transformó rápidamente en un símbolo de familia cuando en los años 40 y 50 se convirtió en el eje de los libros de patrones de punto para mujeres. Madres de todo el Reino Unido no sólo se tejían una pieza a sí mismas, sino también a sus maridos y, con el hilo sobrante, a sus hijos. De repente, núcleos familiares enteros se vestían a juego con Fair Isle, lo que la convertía en una abreviatura visual de las ideas de tradición, convención y vida sana que los diseñadores modernos siguen utilizando para evocar la nostalgia.

"Creo que todo lo que tenga un sentido de lugar y tiempo da a la gente un sentimiento de pertenencia", afirma en una entrevista con Zoom la diseñadora de prendas de punto Emma Brooks, de la marca británica Toast. Los tejidos de punto Fair Isle son un pilar constante de las colecciones de otoño-invierno de la marca, que colabora con una fábrica especializada de Escocia (aunque no de las Shetland) y trabaja a menudo con hilanderos escoceses locales. "Hay algo en un jersey de punto y un motivo alrededor del canesú que resulta favorecedor. Es un estallido de color sin ser demasiado abrumador, creo que encaja con la forma de vestir de mucha gente".

Aunque el diseño nunca se ha registrado oficialmente como marca, las tradicionales Fair Isle tienen un valor patrimonial difícil de reproducir, aunque a menudo se intenta. En 2015, Chanel revivió su afiliación con el patrón en una colección Metier d'Arts en Roma (una colección dedicada a celebrar la artesanía de sus talleres). Irónicamente, los tejidos desataron la polémica después de que la marca independiente de Shetland Mati Ventrillon afirmara que Chanel había copiado sus diseños después de que la casa de moda visitara su estudio como investigación. Chanel se disculpó y citó a Ventrillon en la promoción del desfile.

Brooks es muy consciente de la sensibilidad cultural de la artesanía, e incluso visitó al Dr. Christiansen en el Museo Textil de las Shetland en 2019 para buscar inspiración de diseño para la próxima colección de Toast, hecha con hilo de las Shetland. "Es importante ser sensible al hecho de que ciertos motivos son muy tradicionales de un área regional en particular", dijo Brooks. "Lo que me sorprendió del archivo textil de las Shetland fue la variedad de paletas de colores. Creo que, por lo que se ve en los libros históricos de Fair Isle, esperaba colores más apagados. Pero había una gran amplitud, y una sensación de que los diseños cambiaban con el tiempo y (los tejedores mezclaban) la tradición con un estilo completamente diferente".

Hoy en día, el Dr. Christiansen cree que registrar la artesanía de Fair Isle es casi imposible. "Ha habido intentos, pero es difícil, ya que nunca llegamos a la denominación de lugar", afirma. También hay problemas de ganadería, lo que significa que no todos los tejidos Fair Isle creados en las Shetland están hechos con lana de ovejas de las Shetland. "Es muy complicado", explica. "Es una pena, porque probablemente ya sea demasiado tarde. Fair Isle se está produciendo en todo el mundo".

"Así son las cosas, es moda global".

Fuente: edition.cnn.com