La sorprendente derrota del Liverpool ante el Brighton le aleja del líder, el Manchester City

Un gol de Steven Alzate fue suficiente para sumar los tres puntos y dejar al Liverpool a siete puntos del líder, el Manchester City, que tiene un partido menos.

Liverpool y City se enfrentarán el domingo en lo que muchos creían que sería un duelo anticipado por el título.

"En este momento, no estamos en la carrera por el título", dijo el lateral del Liverpool Andy Robertson a los periodistas después del partido.

El equipo de Jürgen Klopp, que parecía haber recuperado el rumbo tras sus últimas buenas actuaciones, se mostró falto de ideas ante el Brighton y sólo realizó un disparo a puerta en todo el partido.

Lleva tres partidos de liga consecutivos sin marcar en Anfield, un récord inimaginable teniendo en cuenta el poderío ofensivo del equipo en las dos últimas temporadas.

Robertson reconoció que el Brighton fue "mejor equipo", pero admitió que los suyos estuvieron "enormemente decepcionantes".

"Realmente no hicimos nada reseñable", dijo. "Con un largo historial de imbatibilidad, hemos perdido dos. Cuando no apareces, no consigues resultados".

La derrota puso aún más de manifiesto la vulnerabilidad de un equipo que muchos pensaban que podría llegar a dominar el fútbol inglés en los próximos años.

Klopp ha tenido que lidiar con las lesiones de jugadores clave, incluidas casi todas sus opciones de defensa central absoluta, lo que ha dificultado la navegación por una lista de partidos congestionada, especialmente durante una pandemia mundial.

"La única explicación ahora es que somos un equipo fatigado, mentalmente más o menos", declaró a la prensa tras el partido. "Parecíamos mentalmente poco frescos. Ellos merecieron ganar".

"Queríamos jugar mejor y ser más convincentes. Perdimos demasiados balones en situaciones prometedoras. Sé que los chicos pueden jugar a pasar del A al B, pero hoy el B no parecía alcanzable".

"Hemos tenido una semana muy dura. Esta noche no estábamos frescos y ahí es cuando tienes que encontrar la manera".

LEE: El Manchester United golea al Southampton e iguala el récord de la Premier League

'Cuanto más ganas, mejor te sientes'

La derrota del Liverpool habrá añadido un brillo extra a la noche del Manchester City, que se alejó aún más en la parte superior de la liga después de vencer al Burnley 2-0 el miércoles.

Los goles de Gabriel Jesus y del capitán de la noche, Raheem Sterling, aseguraron una cómoda victoria que amplía la racha triunfal del equipo a 13 partidos en todas las competiciones.

Sterling atribuyó el mérito a la "unión" de la plantilla y al trabajo defensivo clave que les ha permitido sumar su sexta portería a cero consecutiva, igualando un récord del club.

"Cuanto más ganas, mejor te sientes, y eso es lo que hemos hecho hoy", declaró a los periodistas tras el partido.

"Sabíamos exactamente lo que iban a aportar al partido, con su físico, sus segundas jugadas y sus balones al área.

"Es bueno conseguir otra victoria y mantener la portería a cero. Llevamos una buena racha y tenemos que seguir así".

El técnico del City, Pep Guardiola, se mostró satisfecho con la actuación, pero también con el choque ante el Liverpool y destacó la importancia de la recuperación en un calendario tan apretado.

"Ahora mismo disfrutamos de este partido y mañana empezamos a pensar en el siguiente", dijo.

"Son los mismos puntos pero contra un aspirante. Al final, el objetivo es ser campeón. Contra equipos de la parte baja de la tabla, la gente puede decir que está garantizado, pero sabemos lo difícil que es".

"Tuvimos que hacerlo lo mejor posible y ahora nos enfrentamos a un equipo diferente, con un tipo de juego diferente. Ahora viene otro grupo de partidos duros y difíciles. Hoy disfrutamos del partido, comemos bien y mañana empezamos a pensar en el Liverpool".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com