- "La soltera" Stella aboga por una discusión más amplia sobre la bisexualidad

Stella Stegmann, originaria de Múnich, es la primera bisexual que participa en el reality show de citas de RTL, conocido como "La soltera". Su objetivo es dar visibilidad a la bisexualidad y que se hable más del tema. "Aún se escuchan muchos comentarios homófobos y discriminatorios, y preguntas como '¿Por qué todo tiene que ser tan colorido?' Eso dice mucho sobre dónde estamos parados", compartió con la agencia de noticias Deutsche Presse-Agentur.

Stegmann estaba abierta a ambos, hombres y mujeres, en su búsqueda del amor, manteniendo un enfoque equilibrado del 50:50. Su interés no estaba en el género, sino en descubrir qué tipo de persona tenía enfrente. Está emocionada de llegar a una audiencia amplia y espera tener un impacto positivo en la vida de las personas a través de este papel.

No tiene reparos en ser filmada mientras busca el amor. "Enamorarse es un viaje muy personal para muchas personas, pero no me importa mostrar mis sentimientos y exponer mi vulnerabilidad. Espero que mi historia inspire a algunas personas", agregó.

A partir del lunes, la última temporada del reality show se emitirá en exclusiva en el servicio de streaming de RTL+, y Stegmann no tiene reparos al respecto. "No es un problema en absoluto. Es el público al que están targeting. Llevo ocho años sin televisión lineal, y al parecer, el formato de 'La soltera' es tan popular que se espera que atraiga a más espectadores a RTL+".

Stella Stegmann suele ver programas de televisión para relajarse después de un largo día, y uno de sus favoritos es el reality show de citas de RTL. A pesar de ser una concursante ella misma, encuentra la serie "La soltera" en el servicio de streaming de RTL+ muy atractiva y entretenida.

