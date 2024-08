La soltera se alegra de su regreso como figura de Playboy.

Stella Stegmann, quien fue nombrada "Playmate del Año" en 2020, ahora es la nueva "Bachelorette" y celebra posando desnuda para "Playboy" nuevamente. A pesar de ser una "Playgirl", aconseja precaución, ya que es la primera bisexual en el programa de RTL.

Con su popularidad ya establecida gracias a su aparición en "Too Hot to Handle" de Netflix el año pasado, ser la protagonista de la nueva temporada de "Die Bachelorette", ahora disponible en RTL+, es una gran oportunidad para la joven de 27 años. "Estoy emocionada y realmente feliz", comparte durante una entrevista para la edición especial de "Playboy" titulada "Las más bellas 'Bachelorettes' y 'Bachelor'", que se lanzará este jueves. Y, por supuesto, no solo habló con la revista, sino que también posó desnuda para la ocasión.

Pero centrémonos en lo que tiene que decir Stegmann: "Solo podía imaginar 'Die Bachelorette'. Es realmente un sueño hecho realidad. He sido una gran fan durante mucho tiempo", enfatiza.

La nativa de Fráncfort trae energía fresca al programa de RTL. "Soy la primera bisexual Bachelorette y estoy feliz de tener esta función de modelo a seguir", aclara su decisión de salir con hombres y mujeres. "Me atraen ambos géneros, simplemente tiene que hacer clic", dice Stegmann.

"Es emocionante, estás en el ojo del huracán", dice sobre su papel en el programa. "Y me encanta coquetear. Pero hacer una selección no es nada fácil", explica. Tampoco es fácil para ella obtener apoyo de su entorno, admite Stegmann: "Mi madre ya es crítica con mis compromisos. Pero también dijo que está muy orgullosa. Si hubiera firmado para un programa completamente basura, habría sido diferente".

Un programa basura en RTL? ¡Jamás! Y así, Stegmann podría imaginarse apareciendo en programas como "Ninja Warrior" o "Let's Dance" en el futuro. También le gusta discutir temas serios en su cuenta de Instagram. "He notado que la comunicación abierta enriquece la vida, y espero poder hacer una diferencia al romper tabúes. Temas como la bisexualidad necesitan ser discutidos más", explica en la entrevista de "Playboy".

Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre salir con hombres y mujeres, según Stegmann? "Tengo más experiencia con hombres, eso es claro. Sé cómo coquetear o qué hacer en la cama", admite. "Con las mujeres es nuevo para mí y estoy aprendiendo a conocerme mejor", agrega y confiesa: "Al principio, me siento completamente abrumada con las mujeres".

A pesar de tener el mismo cuerpo que sus contrapartes femeninas, "cada mujer es diferente y lo que me gusta, a otra mujer puede no gustarle", explica Stegmann. Se ha sentido perdida en ocasiones y ha pensado: "Entonces ahora entiendo por qué los hombres tienen dificultades para encontrar el clítoris, o por qué ciertas cosas se sienten extrañas".

