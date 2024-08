La soltera está marcando su regreso asociándose con Playboy.

Stella Stegmann, ya celebrada como "Conquistadora del Año" en 2020, ha asumido ahora el papel de "La Soltera" y celebra con otra sesión de fotos para "Playboy". Inclusive para alguien que ya ha posado para "Playboy", ser la primera soltera bisexual en la serie de RTL es un hito importante.

Conocida por su participación en la serie de Netflix "Too Hot to Handle" el año pasado, Stegmann no es ajena a los reflectores. Convertirse en la nueva "Soltera" en la última temporada, que se transmite exclusivamente en RTL+, es un gran logro en su carrera. "Estaba muy emocionada y muy feliz", comparte en una entrevista para una edición especial de "Playboy" titulada "Las solteras y solteros más bellos de 'Bachelor'", que saldrá a la venta el jueves. Y, por supuesto, no solo habló, también posó de nuevo para la ocasión.

Al preguntarle sobre su entusiasmo por el papel, Stegmann comparte: "La Soltera era el único formato que podía imaginar. Es realmente un sueño hecho realidad. Creo que el formato es realmente hermoso y he sido una gran fan por mucho tiempo".

Nacida y criada en Frankfurt, Stegmann trae una perspectiva fresca al show de RTL. "Soy la primera soltera bisexual y estoy feliz de servir como un modelo a seguir", explica por qué saldrá con hombres y mujeres. "Me atraen ambos géneros, simplemente tiene que resonar conmigo", admite Stegmann.

Stegmann reconoce los desafíos que vienen con su papel destacado en el show. "Es emocionante liderar el show, y coquetear es divertido, por supuesto. Pero hacer una selección es realmente muy difícil", confiesa. También comparte sus luchas para convencer a su familia y amigos de que la apoyen en su participación en el show. "Mi mamá ya es crítica con mis compromisos. Pero también dijo que está muy orgullosa. Si hubiera entrado en un formato completo basura,probably would be different", admite.

En cuanto a sus planes futuros, Stegmann expresa interés en participar en shows como "Ninja Warrior" o "Bailando con las Estrellas". También utiliza su plataforma de Instagram para abordar temas serios y romper tabúes, como la bisexualidad, que cree que necesita más discusión.

En la entrevista, Stegmann también comparte sus experiencias con diferentes géneros en el dating. "Tengo mucha más experiencia con hombres, eso es claramente mi zona de confort. Sé cómo coquetear o qué hacer en la cama", admite. "Con mujeres, es nuevo para mí, y estoy aprendiendo a conocerme de nuevo", adds and confesses, "Al principio, me sentí completamente abrumada con las mujeres".

She further explains, "Every woman is different, and what I like, the other woman might not. I even felt lost at times and thought, 'Okay, now I understand why men have trouble finding the clitoris, or why certain things feel weird.'"

Finally, the "Playboy" special edition should be easy to find at your local newsstand. Among other things, it features a reunion with former "Bachelor" winners like Anja Polzer, Alissa Harouat, Katja Kühn, and Michelle Gwozdz.

