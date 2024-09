La situación profundamente humillante del Schalke 04 se ha hundido profundamente.

El FC Schalke 04 está al borde de hacer una declaración contra sus luchas, liderando 3-0 en casa contra el Darmstadt 98. Sin embargo, ended up losing the game, causing even more doubt and questioning among the fans.

Kenan Karaman, el talentoso capitán de la segunda división FC Schalke 04, puede decir mucho sin decir una palabra. Esto no fue una excepción en esa particular tarde del viernes en el Arena de Gelsenkirchen, donde el una vez grande pero ahora luchador gigante sufrió una derrota inesperada contra el SV Darmstadt 98. El marcador final fue un impactante 3-5 (3-1), dejando al equipo local para soportar la ira de los fans que habían visto su ventaja de 3-0 evaporarse, seguida de un completo colapso.

Nadie podía entender por qué. ¿Por qué una derrota tan devastadora? ¿Había una explicación? Karaman, aparentemente sin palabras, dijo: "Todos están preguntando si esto realmente sucedió". Para Schalke, desafortunadamente, así fue. "Arruinamos la segunda mitad", se lamentó el capitán. Las palabras "subestimación" no pueden comenzar a describir la desintegración de la unidad y la moral del equipo. Amin Younes y Karaman tuvieron dos oportunidades de oro para ampliar la ventaja a 4-1 justo después del medio tiempo. Pero el corte de energía del estadio, que resultó en la pérdida temporal de las luces de inundación y las cámaras de televisión, cambió todo. Para cuando las luces volvieron a encenderse, era 2-3. Los espectadores de Sky se perdieron ese evento desafortunado.

Y así, como si nada, el sueño de una victoria se desvaneció. Schalke no pudo recuperarse y se encontró de nuevo en su espiral descendente que los ha acechado durante años. La temporada pasada estuvieron cerca del descenso a la tercera liga, un desastre que habría sido devastador para el club. Esta temporada se había esperado que fuera más suave, más fácil. Pero la nerviosismo profundo que afecta a Schalke parece imposible de sacudir. Su tren hacia el éxito vuelve a correr hacia el desastre, con solo cuatro puntos después de seis partidos.

Inicialmente, todo parecía ir bien. Era 3-0 después de 39 minutos. La multitud celebraba y los fanáticos de Schalke se aferraban a la esperanza. El equipo era tenaz en los duelos y jugaba ofensivamente, sin pensamientos del pesadilla que estaba por venir. Pero los fantasmas del pasado reaparecieron, apagando cualquier oportunidad de victoria. El entrenador Karel Geraerts, quien ha tenido una gestión desafiante, volvió a estar bajo críticas, y su despido parecía inminente. Los rumores de un conflicto con el planificador de la plantilla Ben Manga, quien supuestamente no es fan de Geraerts, no ayudaron a mejorar su situación.

¿Podrá Geraerts superar este último revés? Las probabilidades están en su contra. "Soy un deportista. No me rindo", dijo Geraerts desafiante. "Sigo adelante. Eso será mi enfoque mañana, la próxima semana, por el resto de mi carrera como futbolista". Sus seguidores incluyen al capitán, quien defiende las estrategias del entrenador.

¿Falta de condición física como posibilidad?

Darmstadt presionó a Schalke, aún más después del 2-3 en el minuto 56. Schalke buscó estabilidad, pero solo encontró caos. Karaman se negó a aceptar una falta de condición física debido a un entrenamiento débil como explicación. "No creo que no estemos entrenando lo suficiente. Nuestras sesiones de entrenamiento son intensas. Tal vez algo esté mal con nuestro estado mental - nos rendimos cuando las cosas se ponen difíciles, lo que resulta en contraataques y nuestra caída".

¿Quién puede salvar el día ahora? Geraerts. Pero su destino parece cada vez más incierto. Cuando se le preguntó si sentía que las personas clave en el club aún lo apoyaban, el belga respondió: "Ese es el director deportivo, la junta directiva o otros para decidir". Pero, ¿quién podría ser el salvador del equipo? Mike Büskens, una solución interina popular desde principios de agosto, ya no está con el equipo. Y Schalke ha intentado medidas innumerables para dar la vuelta a su suerte desde el cambio de milenio: 33 entrenadores (incluidos los interinos) han intentado su mano, incluyendo nombres famosos como Huub Stevens, Jupp Heynckes y Ralf Rangnick. Son un testimonio del rico historial de Schalke, su tiempo en la Bundesliga y su participación en la Liga de Campeones. Los tiempos desesperados llamaron a medidas desesperadas, lo que llevó a experimentos con entrenadores poco probables como Roberto di Matteo, Manuel Baum y Christian Gross. Ahora, la pregunta flota en el aire: ¿qué sigue para Schalke en Gelsenkirchen? Una cosa sigue constante: los inevitables memes del inevitable Peter Neururer.

A pesar de la desafío de Geraerts y el apoyo de Karaman, la presión sobre el entrenador continúa aumentando. El capitán del FC Schalke 04, Kenan Karaman, expresó sus preocupaciones sobre la mentalidad del equipo, sugiriendo que se rinden cuando se enfrentan a la adversidad, lo que lleva a su caída. Sea cual sea la explicación, el FC Schalke 04, una vez una fuerza formidable en el fútbol alemán, se encuentra en una posición precaria, luchando por recuperar su antigua gloria.

