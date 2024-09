La situación en Wuhledar sigue siendo volátil, con fuerzas rusas que según los informes emplean estrategias astutas.

Deepstate, una fuente militar proucraniana, reporta una situación tensa cerca de Wuhledar, que se deteriora. "Los rusos están intentando rodear la ciudad y la están destruyendo sistemáticamente con artillería y otros métodos". Deepstate no confirma la invasión de tropas rusas (a las 9:27 AM). "Aguantar hasta el final significa sacrificar las ruinas en lugar de nuestro ejército, una pérdida inaceptable. Debimos haber visto esto venir, pero ahora es demasiado tarde. Los soldados de la 72ª Brigada se niegan a retroceder y continúan luchando". Según Nexta, un medio de comunicación de Europa Oriental, Rusia está volviendo a emplear la estrategia de "tierra quemada" al bombardear extensivamente Wuhledar desde el aire:

11:15 Imágenes satelitales revelan destrucción extensiva en almacenes de municiones rusasUkrania ha logrado recently llevar a cabo ataques exitosos contra instalaciones de almacenamiento de armas rusas, lo que ha resultado en la annihilation de grandes cantidades de cohetes, obuses de artillería y otros suministros rusos. Imágenes satelitales de alta resolución de Maxar muestran la magnitud de los últimos ataques en Oktyabrsky y Toropets:

10:46 Ataques devastadores en Saporischschja: una fatalidad, varios heridos y daños considerablesLos ataques rusos en la ciudad ucraniana sudoriental de Saporischschja durante la noche anterior causaron la muerte de un civil y seis heridos, según se informó. El área fue objetivo de "asaltos aéreos masivos" durante un período de dos horas, según la agencia estatal de defensa civil. "Una persona murió y seis más, incluyendo a una niña de 13 años y un niño de 15, resultaron heridas", anunció el gobernador regional Ivan Fedorov en Telegram. Además, se incendiaron instalaciones de infraestructura y edificios residenciales. Según un empleado de la administración de la ciudad, 74 bloques de apartamentos y 24 casas privadas resultaron dañadas en diferentes partes de la ciudad.

10:07 Munz sobre la tripulación del portaaviones ruso: "El portaaviones puede que nunca vuelva a navegar"Se informa que la tripulación del portaaviones ruso "Almirante Kuznetsov" está siendo desplegada en la línea del frente, según Forbes y Rainer Munz, un corresponsal de ntv en Moscú. La historia problemática del barco podría implicar las dificultades financieras de Rusia:

09:27 Wuhledar al borde? Informes sugieren que las tropas rusas podrían haber entradoSegún los medios estatales y los blogueros de la guerra, las tropas rusas habrían infiltrado supuestamente la ciudad ucraniana oriental de Wuhledar. "Las unidades rusas han penetrado en Wuhledar - el asedio de la ciudad ha comenzado", escribe un bloguero de la guerra pro-ruso, por ejemplo. Otros blogueros de la guerra pro-ruso también informan del ataque. Los medios estatales rusos informan que la ciudad ubicada en la región de Donetsk está siendo aislada y se libran combates armados en el sector este de la ciudad. El analista militar coronel Reisner le dice a ntv.de que las tropas rusas se están acercando a Wuhledar desde múltiples direcciones como una tenaza. "Wuhledar puede estar rodeada. Se puede suponer que la 72ª brigada mecanizada, equipada con tanques y vehículos de combate blindados, no podrá mantener la zona".

08:59 Las fuerzas rusas y ucranianas intercambian ataques con drones durante la nocheLa defensa aérea rusa, según se informa, interceptó 13 drones ucranianos durante la noche. Seis de ellos fueron derribados sobre las regiones de Belgorod y Kursk, y uno sobre la región de Bryansk, según TASS, citando el Ministerio de Defensa ruso. Según la Fuerza Aérea ucraniana, Rusia atacó Ucrania con 81 drones y cuatro misiles durante la noche. 79 drones fueron derribados o obligados a crash. No hay informes de bajas o daños hasta el momento.

08:17 Dinamarca adopta una postura firme sobre los ataques de largo alcance contra RusiaLa primera ministra danesa Mette Frederiksen insta a los aliados de la OTAN a aprobar el uso de armas de mayor alcance contra Rusia. "Es hora de concluir la discusión sobre las líneas rojas", dice Frederiksen a Bloomberg. Considera que la línea roja más importante ya ha sido cruzada. "Esto sucedió cuando los rusos invadieron Ucrania". No permitirá que Rusia dicte lo que es correcto dentro de la OTAN, Europa o Ucrania, afirma Frederiksen.

07:38 Enterro y reporte de soldados rusos desaparecidos para ahorrar dineroSegún una llamada telefónica publicada por la inteligencia militar ucraniana, los soldados rusos caídos en el campo de batalla se reportan como desaparecidos y se entierran para evitar pagar generosas compensaciones a sus familias. "Los matan, la lucha continúa, hace calor, comienzan a oler mal, así que los entierran allí mismo, y luego se consideran desaparecidos. Y si están desaparecidos, la familia no recibe pago", dice un hombre a un residente de la región rusa de Belgorod en la llamada telefónica informada por Kyiv Independent. La compensación por cada soldado caído se dice que está entre $67,500 y $116,000.

06:59 La postura rusa no ofrece esperanza para la resolución de la guerraA pesar de la presentación del presidente ucraniano Zelensky de su "plan de victoria" en EE. UU., Rusia no muestra ningún interés en poner fin al conflicto. El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) informes que el Kremlin continúa mostrando desinterés en un acuerdo que no implique la rendición completa de Ucrania y la disolución de su estado. Los altos cargos rusos han expresado su oposición a participar en la próxima cumbre de la paz, con el portavoz del Kremlin Peskov reiterando la falta de interés de Rusia en negociar a menos que Ucrania se rinda, incluso mencionando a NATO y el Oeste como un enemigo común. Según el ISW, Rusia no está interesada en conversaciones de paz genuinas con Ucrania, en su lugar utiliza la idea de "planes de paz" y "negociaciones" para presionar al Oeste para que obligue a Ucrania a hacer concesiones en su soberanía y integridad territorial.

06:27 Zelensky: Decisiva Acción de EE. UU. Podría Acelerar Fin de la Agresión RusaEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cree que acciones contundentes del gobierno de EE. UU. podrían acelerar el fin de la agresión rusa contra Ucrania en el siguiente año. Después de reunirse con una delegación bipartita del Congreso de EE. UU., Zelensky publicó en su canal de Telegram que hay una verdadera oportunidad de fortalecer la cooperación entre Ucrania y EE. UU. al final del año. Zelensky se encuentra actualmente en EE. UU. para participar en las sesiones de la Asamblea General de la ONU y presentar su "plan de victoria" al gobierno de EE. UU.

05:44 Incendio de Helicóptero Mi-8 en Omsk por AdolescentesDos adolescentes prendieron fuego a un helicóptero Mi-8 en una base aérea rusa en Omsk el pasado sábado utilizando una bomba molotov. Los adolescentes de 16 años fueron arrestados y, según se informó, confesaron el acto después de haber recibido $20,000 a través de Telegram. El helicóptero sufrió daños significativos. Este incidente sigue a uno similar del 11 de septiembre, cuando dos niños pequeños prendieron fuego a un helicóptero Mi-8 en el aeropuerto de Nojabrsk, región de Tyumen. Se han informado actividades de sabotaje, incluidas las descarrilamientos de trenes, en varias regiones rusas. En enero, la inteligencia militar de Ucrania (HUR) afirmó que algunas de las ferrovias rusas habían sido atacadas por "enemigos del régimen de Putin".

04:44 Discusión de los G7 sobre el Suministro de Misiles de Largo Alcance a KyivLos ministros de Relaciones Exteriores de los países del G7 se reunirán el próximo lunes para discutir la posibilidad de suministrar misiles de largo alcance que puedan alcanzar el territorio ruso a Ucrania, según anunció el jefe de la política exterior de la UE, Josep Borrell, en la Asamblea General de la ONU. También destacó la recepción de nuevas armas por parte de Rusia, incluidas las rockets iraníes, a pesar de las negaciones de Irán.

03:50 "La Paz Podría Estar Más Cercana de lo que Pensamos", Dice ZelenskyEl presidente ucraniano Volodymyr Zelensky mostró optimismo al sugerir durante una entrevista con el broadcaster estadounidense ABC News que el fin de la guerra con Rusia podría estar más cerca de lo anticipated. Instó a EE. UU. y a sus aliados a continuar su apoyo a Ucrania.

02:50 Víctimas Después de los Ataques Rusos en SaporizhzhiaLas fuerzas rusas llevaron a cabo otro asalto en la ciudad ucraniana del sureste de Saporizhzhia el martes por la noche, lo que resultó en una fatalidad y cinco heridos, incluidas una niña de 13 años. Los ataques en la ciudad durante los últimos dos días dejaron al menos 23 heridos, con dos casas destruidas y sin informes de heridos entre los servicios de emergencia durante la extinción del fuego. Las fuerzas rusas también atacaron la infraestructura de la ciudad, lo que causó un incendio que se apagó rápidamente sin heridos.

01:29 El Ejército Ucraniano Sufre Presión en PokrovskEl ejército ucraniano informó sobre la tensión continua en la parte oriental del país, con Pokrovsk y Kurakhove bajo presión significativa. Más de 50 de los 125 ataques rusos a lo largo del frente se dirigieron a este sector, con la principal ofensiva rusa centrada en Pokrovsk. Los ucranianos han logrado slowing down el avance ruso en Pokrovsk, pero la situación sigue siendo peligrosa para los defensores cerca de Kurakhove. Las tropas rusas también avanzan hacia la ciudad minera de Hirnyk, amenazando con rodear varias unidades allí, y hacia la ciudad de Vuhledar, que los rusos han intentado capturar previamente mediante ataques frontales.

00:28 Ciudadano Estadounidense Condenado en Rusia por Intento de SecuestroUn ciudadano de los Estados Unidos ha sido condenado a seis años de prisión en Rusia por intentar salir del país con su hijo ruso sin el consentimiento de la madre. Un tribunal de la región de Kaliningrad dictaminó que el hombre era culpable de "intento de secuestro" y ordenó su encarcelamiento en un campo de trabajo. Según la sentencia, el hombre estadounidense intentó salir de Rusia con su hijo de cuatro años con destino a Polonia en julio de 2023. "Sin obtener el consentimiento de la madre, intentó sacar al niño del país", dijo el tribunal a través de la aplicación de mensajería Telegram. Presuntamente intentó cruzar la frontera con Polonia a través de un área boscosa antes de ser interceptado por guardias fronterizos. Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia siguen tensas debido al conflicto de Ucrania.

23:14 Víctimas en Rusia Después del Ataque a un Pueblo Cerca de la FronteraTres personas han muerto en un ataque a un pueblo ruso cerca de la frontera con Ucrania, según informaron las autoridades locales. El pueblo de Archangelskoe, ubicado a cinco kilómetros de la frontera, fue "bombardeado por el ejército ucraniano" el lunes, según el gobernador de la región de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a través de la aplicación de mensajería Telegram. Dos adultos y un adolescente murieron, y otras dos personas, incluidas un niño, resultaron heridas.

22:13 Zelensky Elogia a Scholz por la Ayuda Alemana Después del Encuentro en Nueva YorkDespués de reunirse con el canciller alemán Olaf Scholz en Nueva York, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky destacó la importancia del apoyo alemán. "Estamos muy agradecidos a Alemania por su ayuda", escribió Zelensky en Twitter. "Juntos, hemos salvado muchas vidas y podemos hacer seguramente más para fortalecer la seguridad en toda la continente europeo". Sin embargo, Scholz reiteró la postura del gobierno alemán de no proporcionar a Ucrania armas avanzadas.

Rusia cuenta con un portaaviones operativo, conocido como "Almirante Kuznetsov", que ha llamado la atención debido a sus limitadas misiones desde su lanzamiento en la década de 1980, a pesar de su historial de problemas. Ahora, Forbes revela que un número creciente de marinos de la tripulación de 15,000 del Almirante Kuznetsov están siendo desplegados en Ucrania, no en su portaaviones, sino como parte de su propio batallón. Según Forbes, esta es una de las técnicas utilizadas para cumplir con las demandas mensuales de reclutamiento de Rusia, estimadas en 30,000 nuevos combatientes cada mes. Mientras tanto, el Almirante Kuznetsov lucha contra la deterioración y es cada vez más probable que se convierta en una instalación permanente a lo largo de la costa de Murmansk, donde supuestamente ha estado amarrado durante algún tiempo.

El ataque de Rusia a Ucrania continúa escalando, con informes de tropas rusas ingresando a la ciudad de Wuhledar. Según Deepstate, esto podría llevar a una situación tensa, ya que los rusos intentan rodear y desmantelar la ciudad con artillería y otros métodos. Este desarrollo sigue al presunto uso por parte de Rusia de la estrategia de "tierra quemada" en Wuhledar, bombardeando extensively la ciudad desde el aire, según informó Nexta.

