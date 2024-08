- La situación del pecador y las numerosas preguntas que surgen.

"La 'Gazzetta dello Sport' lo deja todo al descubierto." "Una noticia que ha causado revuelo a nivel mundial como un volcán en erupción", escribió el periódico italiano sobre el tenista Jannik Sinner, involucrado en acusaciones de dopaje. Y, como era de esperar, la situación alrededor del número uno del mundo ha enviado ondas de choque a través del deporte de mil millones de dólares del tenis.

A pesar de que todos los involucrados han afirmado rápidamente la inocencia de Sinner y han proporcionado pruebas para respaldarla, el hecho de que el número uno del mundo haya dado dos resultados positivos de dopaje es un gran golpe para el deporte.

Con el tenis en una fase de cambio, Roger Federer se ha retirado, Rafael Nadal se acerca al final de su carrera y incluso Novak Djokovic puede que no sea una presencia regular en la corte una vez que logre su último gran ambición con una medalla de oro olímpica.

Sinner y Alcaraz en alza

Jannik Sinner y Carlos Alcaraz - esta joven pareja increíblemente talentosa, popular y querida estaba lista para liderar la próxima generación en el ATP Tour. La transición parecía suave, el auge del tenis parecía imparable. La victoria de Sinner en Melbourne en enero, seguida de la victoria de Italia en la Copa Davis solo unas semanas antes - todo parecía encajar a la perfección para los grandes del tenis.

Sin embargo, que uno de los dos rostros de la nueva era del tenis esté implicado en dopaje, en efecto, es una gran "erupción volcánica" para el mundo del tenis. Aunque Sinner evite una suspensión, es un revés significativo. Porque, a pesar de haber dado positivo dos veces en marzo por la esteroide anabólico prohibido Clostebol, Sinner aún competirá en el Abierto de EE. UU., que comienza este lunes.

La defensa de Sinner

Según la organización italiana de tenis Itia, Sinner fue absuelto por un tribunal independiente la semana pasada porque consumió involuntariamente la sustancia prohibida. En un comunicado publicado en las redes sociales, Sinner compartió que la sustancia entró en su sistema a través de las manos de su fisioterapeuta. El fisioterapeuta, al parecer, utilizó un spray de Clostebol, legalmente disponible sin receta en Italia, para tratar un corte en su propio dedo. Luego masajeó a Sinner, lo que llevó a una "contaminación transdérmica no intencional". La Itia encontró la explicación de Sinner plausible y decidió no suspenderlo provisionalmente. Sin embargo, Sinner debe renunciar al dinero del premio y los puntos de clasificación ganados al llegar a las semifinales en el torneo de ATP en Indian Wells.

Crítica del experto en dopaje

Sin embargo, el experto en dopaje Fritz Sörgel ha ofrecido críticas contundentes por el "indulgente" castigo. "Si alguien da positivo por Clostebol, se suspende inmediatamente", dijo Sörgel al portal "Sport1". Puso en duda la lógica detrás de un tribunal que absuelve a Sinner. "Esto huele a impropiedad", insistió Sörgel. "Clostebol automáticamente triggers a two- to four-year ban. There's no way around it", él añadió. Ahora, WADA debe intervenir.

WADA ha confirmado que revisará cuidadosamente la decisión, con la posibilidad de apelar al Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana, si es necesario.

Hasta ahora, los colegas de Sinner han remained largely silent on the sensitive issue. However, they might express their views during the media day on Friday at the US Open in New York.

Día de medios caótico en Nueva York

Durante esta reunión, Sinner seguramente enfrentará preguntas difíciles. Según su entrenador Darren Cahill, el caso y la incertidumbre lo han "drenado" físicamente y mentalmente, lo que lo llevó a perderse los Juegos Olímpicos, dijo Cahill en ESPN. "No estamos buscando problemas. Solo estamos felices de que no haya suspensión. Al menos, por ahora".

