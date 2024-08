- La situación defensiva urgente de Stuttgart requiere una improvisación inmediata de Hoeneß.

Sebastian Hoeneß tenía una larga lista de ausencias que abordar. El entrenador había anotado los nombres de los jugadores que no podrían comenzar la nueva temporada de la Bundesliga de VfB Stuttgart. "No me encuentro con esto con frecuencia", afirmó Hoeneß después de enumerar las ausencias definitivas y potenciales. "Este es el reto", añadió rápidamente, mostrando determinación. A pesar de sus preocupaciones defensivas, Stuttgart entró en su partido contra SC Freiburg el sábado (3:30 PM/Sky) con una dosis de confianza.

La búsqueda de un nuevo central está en pleno apogeo

" Tendremos que hacer algunos ajustes", dijo Hoeneß. Leonidas Stergiou estaba fuera de combate durante varias semanas debido a una inflamación de la vértebra lumbar, mientras que Anthony Rouault estaba fuera de servicio debido a una lesión en el hombro, como anunció el entrenador. Dan-Axel Zagadou y Josha Vagnoman aún estaban en la fase de recuperación y no estaban disponibles para el partido contra Freiburg de todos modos. Yannik Keitel también podría perderse el derbi debido a problemas en el tobillo. Maximilian Mittelstädt tuvo que acortar el entrenamiento durante la semana. La situación de los centrocampistas en Suabia era preocupante.

Al explicar la urgencia en el mercado de traspasos para un nuevo central, Hoeneß enfatizó la necesidad de evitar "entrar en pánico". Mientras tanto, tendría que encontrar una solución dentro del equipo.

Schuster debuta en la gestión de la Bundesliga con Freiburg

Existía la posibilidad de que Ramon Hendriks, recién fichado del Feyenoord Rotterdam, o el joven de 20 años Anrie Chase hicieran su debut en la Bundesliga. Hoeneß también podría mover a Angelo Stiller desde el mediocampo a la defensa, una estrategia que funcionó efectivamente en la victoria por 1-0 de la temporada pasada contra el Borussia Dortmund. Stiller, que es preferido por Hoeneß en el mediocampo como clave creador de juego, era, sin embargo, una opción confiable en la defensa.

A pesar de la crisis defensiva en Stuttgart, Hoeneß esperaba un "auténtico combate" en Breisgau. "El SC Freiburg tiene un excelente equipo", dijo. Aunque una nueva era comenzó en Freiburg después de la partida de Christian Streich, con Julian Schuster trayendo una "nueva cara fresca" al banquillo de entrenadores, Hoeneß anticipaba que Schuster necesitaría "poco tiempo para adaptarse" debido a su larga relación con el club.

Esperanza del encuentro de Leverkusen

El partido inaugural entre Baden y Suabia ya se estaba calentando. Agregue el nuevo entrenador en Freiburg y los problemas defensivos en Stuttgart, y estaba claro que había mucho en juego en este partido. Hoeneß anticipaba "la mayor resistencia".

Sin embargo, el rendimiento de su equipo en la Supercopa el fin de semana pasado le dio algo de optimismo. Aunque el partido contra el doble ganador Bayer Leverkusen terminó en una derrota por tanda de penaltis, Stuttgart luchó bien. Según Hoeneß, su equipo fue probado a un nivel alto y demostró su valía en varias áreas.

Hasta ahora, no había muchas señales de que los suabios estuvieran al borde de otro declive deportivo. Pero tenían una tarea desafiante por delante en Freiburg.

