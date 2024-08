- La situación de las máscaras de coronavirus de Weimar está bajo escrutinio por parte del Tribunal Judicial.

El juicio comenzó con un retraso de más de una hora debido al gran interés público en el Tribunal Federal de Justicia (BGH) en Karlsruhe. Un juez del juzgado de familia de Turingia estaba siendo acusado de prejuicio en su fallo sobre la orden de uso de mascarillas contra el COVID-19.

La decisión del juez, que había anulado la orden de mascarillas en dos escuelas de Weimar en 2021, ya había sido revocada. Sin embargo, fue el propio juez quien enfrentó un juicio y fue encontrado culpable de prejuicio por el Tribunal Regional de Erfurt en agosto de 2023.

Tanto el juez como la fiscalía presentaron apelaciones contra su suspensión de dos años de condena que siguió. A medida que comenzaba el juicio, Gerhard Strate, el abogado del juez, expresó su confianza, diciendo: "Lo correcto debe seguir siendo correcto".

La decisión del juez sobre la mascarilla había generado controversia, al igual que su posterior condena por prejuicio. Los defensores de las restricciones de COVID-19 criticaron su fallo, mientras que los que se oponían a él lo celebraron y protestaron contra su condena. Alrededor de 30 personas opuestas a las medidas de COVID-19 asistieron a la audiencia del BGH para apoyar al juez. La sala del tribunal estaba abarrotada.

El Tribunal Regional de Erfurt había determinado que el acusado había tomado su fallo sobre la mascarilla de manera sesgada en lugar de imparcial, y también que había iniciado activamente el caso y había trabajado en él durante semanas antes de tomar su decisión, deliberadamente targeting a una familia whose children he later placed under child protection. La fecha de la decisión del BGH en este caso (Nº de caso: 2 StR 54/24) aún no ha sido anunciada.

Las apelaciones del juez contra su suspensión de condena fueron manejadas por la Comisión asignada para supervisar las apelaciones en el Tribunal Federal de Justicia (BGH). A pesar del fuerte interés del público, la Comisión aseguró que los procedimientos continuaran de manera ordenada, teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones contra el juez.

