La serie documental de Fifty Cent con Diddy está lista para ser estrenada en Netflix

El rapero y actor 50 Cent publicó en las redes sociales un miércoles, refiriéndose al informe de Variety sobre su proyecto sobre Combs que ha asegurado un lugar en Netflix.

"Ya he estado hablando de toda esta mierda extraña, no voy a ir a ninguna fiesta de Puffy", escribió 50 Cent en la leyenda. "No me creían, pero ahora sí lo harán".

Combs enfrenta hasta cadena perpetua si es condenado por su acusación en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración de racketeering, tráfico sexual y transporte para participar en la prostitución. Se declaró no culpable.

Según Variety, Alexandria Stapleton está dirigiendo el proyecto actualmente en producción.

"Esta es una historia con un impacto humano significativo. Es una narrativa compleja que abarca décadas, no solo los titulares o los clips vistos hasta ahora", dijeron 50 Cent y Stapleton en una declaración conjunta a la publicación. "Estamos comprometidos a darle voz a los sin voz y presentar puntos de vista auténticos y matizados. Aunque las acusaciones son inquietantes, recordamos a todos que la historia de Sean Combs no es la historia completa del hip-hop y su cultura. Nuestro objetivo es asegurarnos de que las acciones individuales no ensombrezcan las contribuciones más amplias de la cultura del hip-hop".

En mayo, 50 Cent anunció sus intenciones para la serie documental, que algunos inicialmente descartaron como falsa debido a su historial de burlarse de Combs en las redes sociales.

Los dos hombres han tenido una relación hostil durante mucho tiempo.

En 2006, 50 Cent lanzó una canción de disenso titulada "The Bomb", que included sonidos de disparos y acusaciones de que Combs sabía quién había matado al rapero Christopher Wallace, un protegido y mejor amigo de Combs, quien se hacía llamar The Notorious B.I.G. Wallace fue asesinado a tiros en Los Ángeles en marzo de 1997 mientras viajaba con su crew, que included a Combs. Combs estaba en un vehículo separado de Wallace en el momento del tiroteo.

Nadie ha sido acusado nunca del asesinato de Wallace.

En su canción de disenso, 50 rapea, "Supongo que no estoy invitado a esas fiestas blancas en los Hamptons", haciendo referencia a las famosas fiestas de Combs en la comunidad de Nueva York de alto nivel.

50 Cent también ha expresado creencias de que Combs está relacionado con el asesinato del rapero Tupac Shakur en 1996.

Combs descartó tales afirmaciones en una entrevista de 2016 con el programa de radio sindicado "The Breakfast Club". Nunca ha sido acusado en relación con ningún caso.

No se han revelado más detalles sobre el proyecto. CNN ha contactado a los representantes de ambos, 50 Cent y Netflix, para obtener comentarios.

A pesar de la tensión continua entre ellos, el proyecto de 50 Cent sobre Combs promete profundizar en la cultura del hip-hop, con el objetivo de presentar una perspectiva matizada más allá de los titulares. El entretenimiento upcoming en Netflix se espera que despierte conversaciones sobre el impacto humano y los sin voz, asegurando que las acciones individuales no ensombrezcan las contribuciones más amplias de la cultura del hip-hop.

