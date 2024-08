- La serie de Amazon da un impulso al editor de libros Bastei Lübbe

Gracias a la adaptación de "Maxton Hall" en Amazon Prime Video, el editor Bastei Lübbe* ha experimentado un crecimiento significativo. En el primer trimestre del ejercicio fiscal 2024/25, que comenzó en abril, los ingresos aumentaron un 15,7 por ciento a 26,4 millones de euros, informó la empresa en Colonia. El resultado operativo (EBIT) aumentó en tres cuartas partes a 3,7 millones de euros (trimestre del año anterior: 2,1 millones de euros).

Una gran parte de este crecimiento se debe a la serie "Maxton Hall - The World Between Us", basada en la novela "Save Me" de la autora Mona Kasten. La dramática historia de amor cuenta cómo una estudiante pobre se enamora de un chico de la elite rica, a pesar de la desaprobación de su padre.

"La serie en Amazon Prime Video nos ha dado un gran impulso: la gente quería leer el libro - y también las segunda y tercera partes de la serie", dice el CEO de Bastei Lübbe, Soheil Dastyari, en una entrevista con dpa. Los libros de Kasten se publican bajo la etiqueta de publicación comunitaria Lyx, que involucra heavily a las redes sociales. El público objetivo son jóvenes de 16 a 26 años. Los ingresos de Lyx aumentaron un 72 por ciento en el trimestre de primavera.

"Maxton Hall" también beneficia al editor al generar ingresos por derechos de filmación. "Sacamos provecho de esto, pero la mayor parte de este efecto de crecimiento se debe a la mayor visibilidad", dice Dastyari. "La gente que ha visto la serie quiere leer el libro original y entrar en contacto con nosotros, lo que puede llevarles a comprar otros títulos de libros del autor o de otros autores de nuestra editorial".

Perspectivas Positivas

Dastyari destaca que la empresa habría crecido bien incluso sin el efecto de Maxton Hall. "Estamos desarrollándonos positivamente en todos los frentes, con Lyx y los libros de audio siendo importantes conductores de crecimiento". La dirección de Bastei Lübbe describe el entorno económico general como desafiante, con crisis globales como la guerra de Ucrania causando tensión e incertidumbre.

Sin embargo, el CEO Dastyari está optimista de que su empresa seguirá creciendo a pesar de las rachas económicas. "La gente puede decidir prescindir de un suéter caro cuando hace compras, pero no se privará de un libro que les emocione y les permita olvidar por un momento las nubes oscuras de la política y la economía mundiales".

La ficción pulp solo es un negocio menor

Además de los libros, Bastei Lübbe también vende ficción pulp ("Chefarzt Dr. Holl", "Jerry Cotton", "Bergkristall"), pero ahora es solo un pequeño negocio: de los 26,4 millones de euros de ingresos del grupo en el trimestre de primavera, solo 1,7 millones procedían de la ficción pulp. Esto fue 0,1 millones menos que en el período del año anterior. "Esto está dentro del rango esperado", dice Dastyari.

