La Semana de la Moda de Australia celebra su primer desfile de tallas grandes

"Cada temporada, conseguir que una, dos o tres modelos de más de una talla 12 desfilen en la pasarela de una semana de la moda es un reto enorme", afirma por teléfono desde Sydney. "La cantidad de tiempo que lleva, la cantidad de cosas que hay que convencer... es una auténtica batalla".

Así que Bonner, cuya agencia, Bella Management, tiene en nómina a unas 60 modelos de complexión más gruesa, se puso manos a la obra: Organizó la primera pasarela del evento dedicada exclusivamente a marcas de tallas grandes.

"Pensé: '¿Sabes qué? Quiero hacerlo yo misma'", cuenta. "Y una vez que todo el mundo vea lo perfecto que es, puede que ayude a derribar todas esas viejas y anticuadas ideas preconcebidas sobre lo que es una modelo y el aspecto de una mujer".

Dado que las últimas ediciones de la Semana de la Moda australiana han sido criticadas por su falta de casting inclusivo (tras el evento del año pasado, la modelo de tallas grandes Kate Wasley escribió en Instagram que la diversidad había sido "inexistente" e instó al país a "ponerse al día"), los organizadores se mostraron receptivos a la idea, según Bonner. Invitó a seis marcas locales que diseñan ropa para mujeres de tallas 12 a 26 -equivalentes a 8 a 22 en tallas estadounidenses- a participar en un desfile bautizado como "The Curve Edit".

El jueves, en el barrio Eveleigh de Sídney, las marcas presentaron un total de 84 modelos ante unos 650 invitados. Casi 30 modelos de Bonner, entre ellas una de las modelos de tallas grandes más conocidas de Australia, Robyn Lawley, lucieron prendas que iban desde trajes de baño hasta elegantes vestidos.

La diseñadora participante Kerry Pietrobon, cofundadora de la marca de tallas grandes Harlow con su marido en 2012, dijo que el desfile era un recordatorio de que "la moda es para todos".

"Como ser humano, me he sentido como una ciudadana de segunda clase, dijo en una entrevista telefónica. "Y como marca -como alguien que trabaja en la moda- siempre he sentido que no se nos considera 'moda'".

Harlow, que Pietrobon creó después de no encontrar ropa elegante que se adaptara a su tipo de cuerpo, presentó 14 modelos, entre ellos maxivestidos estampados y trajes de noche negros. Por su parte, la marca Embody Women, que incluye todas las tallas, presentó trajes estructurados y vestidos ajustados que "no rehúyen una figura más rellenita, sino que la celebran", explicó por correo electrónico su fundadora, Natalie Wakeling.

Otras marcas presentes en el desfile fueron Saint Somebody, 17 Sundays, Vagary y Zaliea.

Trabajo por hacer

Aunque las llamadas "cuatro grandes" semanas de la moda (Nueva York, Londres, Milán y París) aún no han dedicado un desfile entero a la moda de tallas grandes, las modelos curvy han ido ganando visibilidad poco a poco en las altas esferas de la industria. En enero, la firma italiana Valentino recibió elogios por exhibir tipos de cuerpo más corpulentos en la Semana de la Alta Costura de París, un acontecimiento conocido por su uso de modelos con curvas.

Sin embargo, aunque el evento de moda más importante de Australia ha hecho progresos evidentes con el casting de este año, el país va a la zaga del resto de la industria, según la fundadora y directora creativa de Saint Somebody, Sophie Henderson-Smart.

"Australia va muy por detrás de nuestros amigos de Estados Unidos, y parte de mi visión para nosotros es que podemos entrelazar a la perfección la moda de tallas curvas y rectas", declaró por correo electrónico antes del desfile del jueves, en el que Saint Somebody mostró su nueva colección "Just as You Are". "Es la primera vez en 26 años de historia que la Semana de la Moda Australiana cuenta con un diseñador de tallas curvas, por no hablar de un desfile entero dedicado a la moda de tallas curvas".

La diversidad también estuvo presente en el evento, con dos desfiles en los que se destacó el trabajo de diseñadores indígenas y de las islas del Estrecho de Torres. El programa también incluyó una presentación sobre moda "adaptativa", término utilizado para describir la ropa diseñada para personas con discapacidades.

Aunque Bonner celebró la inclusión de sus modelos, afirmó que la necesidad de un evento dedicado a las tallas grandes demuestra que aún queda trabajo por hacer. El objetivo, añadió, es que todas las pasarelas sean representativas de las diversas formas corporales.

"Creo que el siguiente paso es el mismo de siempre -y por el que he estado presionando desde el principio-, que es ayudar a las marcas y a los diseñadores a entender que... somos la corriente principal de consumidores de moda, y nos gustaría ser reconocidos y representados".

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com