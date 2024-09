La selección alemana de la Copa Davis imagina a Málaga en un entorno chino

La selección alemana de Copa Davis comienza su fase de grupos en China con una victoria. Maximilian Marterer y Yannick Hanfmann brillan. La ausencia de Zverev, Struff y Koepfer se nota mucho, lo que ha llevado a que no haya ningún miembro del equipo. Sin embargo, otros equipos también viajan sin sus jugadores estrella.

Aliviado, Hanfmann levantó los brazos después de su partido emocionante, mientras el capitán del equipo Michael Kohlmann suspiraba profundamente y abrazaba a su protegido: con dos actuaciones destacadas, los veteranos del tenis alemán han comenzado su fase de grupos de la Copa Davis con éxito. En su primer choque contra Eslovaquia, Marterer y Hanfmann sentaron las bases para su ambición final en Málaga, donde se celebrará la ronda final en noviembre.

"Estaba un poco nervioso. Representar a tu país en la Copa Davis siempre tiene un encanto especial", admitió Hanfmann, nacido en Hannover, después de sellar su primera victoria con una victoria emocionante por 3-6, 6-3, 7-6 (7-3) sobre Jozef Kovalik: "Hoy hace un poco de calor. Me alegro de que haya terminado".

Previamente, Marterer ganó su partido de singles contra Lukas Klein por 6-4, 7-5. Los finalistas del dobles del US Open Kevin Krawietz y Tim Puetz, que solo llegaron a China el lunes por la noche después de un viaje agotador, intentan asegurar una victoria por 3-0 en el partido de dobles crucial, teniendo en cuenta también el conteo de puntos. "Es un alivio. Hemos demostrado nuestra llegada", expresó Marterer después de su victoria.

Un viaje agotador a China

Por lo tanto, el equipo DTB de Alemania, mermado, ha dado pasos encomiables para completar el "viaje agotador" (Kohlmann) a Zhuhai, China, incluso sin Alexander Zverev. Sus oponentes en el Centro de Tenis Internacional de Hengqin incluyen a Chile y Estados Unidos. Los dos primeros grupos avanzan a los cuartos de final.

La elección de China como país anfitrión para los procedimientos de la fase de grupos había suscitado anteriormente críticas, no solo del DTB. También atrajo controversia que los contendientes no asiáticos jugaran en el millonario Zhuhai, una ciudad cercana a Macau. Kohlmann habló de un "esfuerzo inmenso" y describió las dificultades como "lejos de ideales". Esto desanimó especialmente a las estrellas al principio. Como resultado, Alemania continuará sin el campeón de los Juegos Olímpicos de Tokio Zverev solo unos días después del US Open, mientras que Estados Unidos competirá sin el finalista de Nueva York Taylor Fritz y el semifinalista Frances Tiafoe. Kohlmann también echa de menos a Jan-Lennard Struff y Dominik Koepfer, que están lesionados.

Sin embargo, el vacío creado por la ausencia de estrellas permite que los talentos emergentes brillen, como Maximilian Marterer lo hizo en su encuentro inaugural contra Eslovaquia el martes. Alrededor de 2.000 espectadores llenaron el pabellón de 5.000 asientos en el Centro de Tenis Internacional de Hengqin, donde

Lea también: