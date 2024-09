- La selección alemana de fútbol está lista para jugar en los Países Bajos.

Inicial sorpresa, seguida de determinación y un empate: tras el gol más rápido contra ellos en cincuenta años, la selección nacional superó desafíos defensivos significativos para asegurar un punto en los Países Bajos. Utilizando un alto riesgo defensivo y una pasión inmensa, el equipo de Julian Nagelsmann, que cuenta con Florian Wirtz y Jamal Musiala, logró un empate a 2:2 (2:1) en Ámsterdam.

Deniz Undav (38 minutos) marcó su debut con la selección nacional, reemplazando al lesionado Niclas Füllkrug, mientras que Joshua Kimmich (45+3) dio la vuelta al partido antes del descanso, pero Denzel Dumfries (50 minutos) igualó con otro gol rápido de los Países Bajos ante 50,109 espectadores en el Johan Cruyff Arena.

Los Países Bajos demuestran ser un rival difícil

Solo tres días después de su victoria por 5:0 sobre Hungría, los Países Bajos demostraron ser un oponente difícil en el partido principal del Grupo 3 de la Liga de Naciones. A pesar del empate, el equipo alemán sigue líder de la tabla y se enfrentará nuevamente a los Países Bajos en Múnich (14 de octubre) después del partido en Bosnia y Herzegovina (11 de octubre). Una victoria podría asegurar un puesto en los cuartos de final.

Nagelsmann puede estar satisfecho con la recuperación de su equipo después de la Eurocopa en casa. Contra el equipo de los Países Bajos, entrenado por Ronald Koeman, no hubo mucha magia, pero el equipo mostró resiliencia.

Tropezón temprano para el equipo alemán "Queremos intentar crear un momento que se recuerde", había dicho Nagelsmann. Sin embargo, el equipo se encontró con una realidad abrumadora bajo el techo cerrado del estadio debido al mal tiempo. El equipo de los Países Bajos sorprendió a la defensa alemana cerca del pitido inicial. Un largo pase del portero Bart Verbruggen fue pasado al pecho por Brian Brobbey a Ryan Gravenberch, exjugador del Bayern, whose through ball completely exposed the German defense.

Gol más rápido contra el equipo alemán en cincuenta años

Esto resultó en el gol más rápido contra el equipo alemán en cincuenta años. En la final del Mundial de 1974 contra los Países Bajos, Johan Neeskens había marcado incluso antes, solo 86 segundos después del inicio del partido.

La agresiva contrapresión de los Países Bajos causó desafíos significativos para el equipo alemán. A pesar de las advertencias de Nagelsmann, la defensa alemana no pudo lidiar con los rápidos cambios de los Países Bajos, dejando huecos en la línea defensiva. Ambos centrocampistas, Nico Schlotterbeck y Jonathan Tah, recibieron tarjetas amarillas en los primeros veinticinco minutos. En el mediocampo, Robert Andrich y Pascal Groß tuvieron dificultades para mantener el control.

Teniendo en cuenta el alto riesgo en el juego del equipo alemán, las cosas podrían haber sido peores. Denzel Dumfries podría haber aumentado la ventaja con un cabezazo (15 minutos) y Xavi Simons podría haber marcado de cerca (21 minutos). Nagelsmann y su coentrenador Sandro Wagner tuvieron que buscar soluciones en el banquillo.

Gol de debut para Undav

Hace un año, bajo el anterior entrenador Hansi Flick, el equipo alemán podría haberse desmoronado después de un mal rendimiento. Sin embargo, el equipo ha prosperado bajo Nagelsmann desde la exitosa Eurocopa en casa, en parte gracias a las contribuciones de Musiala y Wirtz, que una vez más demostraron ser las figuras clave en el partido decisivo.

Los Países Bajos también contribuyeron un poco. Musiala interceptó un mal pase de su antiguo compañero del Bayern Matthijs de Ligt. El balón luego llegó a Wirtz a través de Havertz y Undav. Verbruggen logró salvar el tiro de Wirtz, pero no pudo evitar el gol de Undav.

Para el representante de Stuttgart, que había reemplazado al lesionado Niclas Füllkrug, fue su primer gol en su cuarto partido internacional. Pero eso no fue todo. Después de un cambio de balón de Andrich al lado izquierdo, la defensa local volvió a estar nerviosa. Raum interceptó el balón y se lo pasó a Undav, quien asistió a Kimmich. Fue el séptimo gol de Kimmich en su partido internacional número 93, pero su primer gol como capitán.

La ventaja en el descanso fue afortunada

