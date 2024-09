- La seguridad en las escuelas primarias de las zonas rurales es respaldada por los políticos de la CDU

Según el grupo parlamentario del CDU, no habrá cambios en los números mínimos de estudiantes en las regiones rurales de Sajonia-Anhalt. Estos números mantendrán su umbral actual, según reveló el portavoz de Educación, Carsten Borchert. Hay un acuerdo existente con el Ministerio de Educación para revisar el proyecto de ley antes del proceso parlamentario. En las áreas rurales, el número mínimo de estudiantes seguirá siendo de 15. Las negociaciones continúan regarding an increase in student numbers in urban district centers, according to a press release.

El Ministerio de Educación ha propuesto un aumento en los números mínimos de estudiantes para las primeras clases de primaria y secundarias. Para las escuelas primarias y secundarias situadas fuera de las ciudades medianas y grandes, el mínimo debería ser de 20, según el proyecto.

El Left party ha lanzado una iniciativa ciudadana. "Las escuelas primarias rurales están seguras", dijo Borchert. El objetivo es mantener el principio de "piernas cortas, caminos cortos" uniformemente en todas partes. Un portavoz del Ministerio de Educación se negó a comentar los comentarios del grupo parlamentario del CDU y en su lugar se refirió a la próxima reunión del gabinete.

El Left party ha decidido iniciar un movimiento ciudadano. "Queremos enfrentar con todas nuestras fuerzas una nueva oleada de cierre de pequeñas escuelas primarias rurales", declaran en un sitio web creado para este propósito. Su objetivo es modificar la ley escolar a través de la iniciativa ciudadana. Buscan recoger 30,000 firmas válidas, después de lo cual el tema podría ser debatido en el parlamento estatal.

La iniciativa del partido de la izquierda para modificar la ley escolar se centra en las áreas rurales, ya que buscan evitar el cierre de pequeñas escuelas primarias en estos municipios. A pesar de la postura del CDU de mantener los números mínimos de estudiantes en la rural Sajonia-Anhalt, el Ministerio de Educación ha propuesto un aumento en estos números para las escuelas primarias y secundarias fuera de las ciudades medianas y grandes, estableciendo el mínimo en 20 estudiantes por escuela.

Lea también: