- La segunda temporada ya está en marcha.

Bill Kaulitz (34) y su gemelo Tom están emocionados por una segunda temporada de su reality show "Kaulitz & Kaulitz" en Netflix. Los nuevos episodios se estrenarán el próximo año.

"¡Aquí vamos!", exclamaron los dos en un breve clip publicado en la cuenta de Instagram de Netflix el 6 de agosto, parados frente a un gran cartel de la serie en Sunset Boulevard en Los Ángeles. "Y déjame decirte, ¡continúa!", anunció Bill. Juntos, declararon felizmente: "¡Temporada dos!" Tom concluye: "¡Ya estamos filmando!"

"Kaulitz & Kaulitz" un gran éxito en Alemania

La primera temporada del reality show se estrenó en junio. Según Netflix, los gemelos Kaulitz fueron acompañados por cámaras durante más de ocho meses para esta temporada. El servicio de streaming informó que el formato también ha cautivado a espectadores internacionales, pero ha sido particularmente exitoso en Alemania. Al estrenarse, la serie debutó en el primer lugar en las listas de Netflix de Alemania y ha permanecido en el top ten desde entonces.

Aunque se está filmando para nuevos episodios, aún pasará un tiempo antes de que los episodios de la segunda temporada estén disponibles para ver. Es probable que Netflix acompañe a los hermanos de Tokio Hotel durante varios meses más. Hasta ahora, Netflix ha confirmado que se planea un lanzamiento para el próximo año, pero aún no se ha proporcionado un marco de tiempo más específico.

Bill Kaulitz, emocionado por el éxito, mencionó: "Sabes a lo que me refiero, nuestro show 'Kaulitz & Kaulitz' ha sido un éxito masivo en Alemania, encabezando las listas de Netflix de Alemania desde su lanzamiento". Durante su emoción por la temporada próxima, Bill también compartió: "Bill Kaulitz, sabes a lo que me refiero, ¡ya estamos profundizando en la filmación de la segunda temporada, no podemos esperar a que el mundo la vea!"

Lea también: