"La secuela de 'Joker' tiene un bajo rendimiento financiero en los cines" o "La segunda entrega de 'Joker' no atrae a grandes multitudes en los cines"

El director Todd Phillips probablemente está tan decepcionado como el personaje del Joker al principio de la película "Joker: Folie à Deux". La esperada secuela de "Joker" debutó en EE. UU. con una recaudación estimada de alrededor de $40 millones, muy por debajo de las predicciones, según informó The Hollywood Reporter.

Se esperaba que "Joker: Folie à Deux", protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga, recaudara al menos $50 a $60 millones en sus primeros días. Sin embargo, estas estimaciones se revisaron a la baja a lo largo del fin de semana de estreno a medida que disminuía el interés, y finalmente se establecieron en $47 millones, una cifra que la película no logró alcanzar. The Hollywood Reporter atribuyó el mal desempeño de la película a las malas palabras de boca.

La secuela también está muy por detrás de otros éxitos de taquilla de este año. Por ejemplo, "Inside Out 2" recaudó aproximadamente $154 millones en su fin de semana de estreno, mientras que "Deadpool & Wolverine" recaudó casi $211 millones. Con un presupuesto de producción de alrededor de $200 millones, "Joker: Folie à Deux" fue más de tres veces más costosa de producir que su predecesora altamente elogiada.

Experimento de género audaz?

Los críticos, tanto nacionales como internacionales, han criticado "Joker: Folie à Deux". La película también parece haber decepcionado a la audiencia, según diversos sitios web de reseñas en línea. Actualmente, solo el 33% de las reseñas de los críticos y el 31% de las reseñas de la audiencia en Rotten Tomatoes son positivas.

Si bien la actuación de Joaquin Phoenix ha vuelto a recibir elogios, y la interpretación de Lady Gaga de Harley Quinn también ha impresionado a los críticos, muchos han criticado la decisión de Phillips de convertir la película en un musical. Como señaló ntv.de, esta enfoque artístico tiende a restar poder narrativo a la historia oscura y destructiva. Los espectadores que esperaban una continuación del tema de thriller psicológico de la primera película podrían sentirse decepcionados.

"Joker 2" tuvo un mejor desempeño en el extranjero, recaudando $81,1 millones hasta ahora. Si bien cumplió con las expectativas mundiales de $121,1 millones, la película comenzó mal en Alemania, con 351.000 entradas y €4,2 millones en ingresos de taquilla, según las listas de cinemas de Blickpunkt: Film.

Endoso de Francis Ford Coppola

Sin embargo, el director de "Joker" ha recibido el apoyo de una fuente inesperada: Francis Ford Coppola, whose self-financed, $120 million epic "Megalopolis" is currently facing box office struggles. On his official Instagram page, the 85-year-old wrote: "I've always been a fan of Todd Phillips' films, and I find them thoroughly entertaining. Ever since the fantastic 'The Hangover,' he's consistently outpaced audience expectations. My congratulations for 'Joker: Folie à Deux!'"

