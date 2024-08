- La secretaria de prensa anterior de Trump está en las primarias demócratas, apoyando a Harris.

En la Convención Nacional Demócrata, Stephanie Grisham, quien una vez fue portavoz del expresidente Donald Trump, respaldó públicamente a la candidata presidencial demócrata Kamala Harris. Dirigiéndose a la audiencia en Chicago, Grisham declaró su apoyo a Harris, stating que respetaba al pueblo estadounidense y que su voto era para ella.

Grisham, quien anteriormente había servido como secretaria de prensa de la primera dama Melania Trump de 2017 a 2019, luego asumió roles como secretaria de prensa y directora de comunicaciones de la Casa Blanca bajo Trump. Después, regresó al equipo de Melania como portavoz y brevemente como jefa de personal.

Hablando en Chicago, Grisham compartió que había sido una ferviente defensora de Trump, refiriéndose a él como su familia durante fiestas como Pascua, Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, detrás de puertas cerradas, reveló que Trump se burlaba de sus seguidores, demostrando falta de empatía, moralidad y lealtad a la verdad.

Trump le aconsejó, diciendo: "No importa lo que digas, Stephanie, solo di lo suficiente y la gente creerá", pero Grisham enfatizó la importancia de tanto lo que se dice como lo que se remains silent about. Después del ataque al Capitolio del 6 de enero por parte de los seguidores de Trump, renunció debido a que no quería seguir siendo "parte de esta locura".

Después de dejar la administración de Trump, Grisham publicó su libro y se ha convertido en una crítica vocal del expresidente. Otro individuo que asistió a la convención demócrata, un antiguo votante de Trump, expresó su descontento con las políticas comerciales de Trump y declaró su intención de votar por Harris.

El cambio en la afiliación política de Grisham la llevó a respaldar a Kamala Harris durante la Convención Nacional Demócrata, que se llevó a cabo en los Estados Unidos de América. Al reflexionar sobre sus experiencias, Grisham compartió su preocupación por las acciones de Trump, stating que los Estados Unidos merecen un líder con más empatía y lealtad a la verdad.

