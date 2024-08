La salud y vitalidad de Alicia Silverstone se confirman tras las preocupaciones sobre su elección de alimentos potencialmente dañinos.

La actriz de "Clueless" causó revuelo al publicar un video de TikTok en el que mordía una fruta que algunos de sus fans sospechaban que era peligrosa.

"Me he topado con algo que no puedo identificar y necesito vuestra ayuda", dijo Silverstone mientras mostraba la fruta llena de semillas de una planta mientras deambulaba por el Reino Unido. "Solo le di un mordisco porque estaba en la calle y estábamos debatiendo si era una tomate o no".

La cámara entonces se acercó a la planta, que se parecía a la variedad tóxica Solanum pseudocapsicum, que pertenece a la familia de las solanáceas. Algunos espectadores expresaron su preocupación cuando Silverstone pareció desaparecer de las redes sociales durante un tiempo.

Silverstone tranquilizó a sus seguidores al publicar una actualización en su cuenta validada de Instagram el lunes por la noche.

"¡Aún estoy en pie!", decía la leyenda, acompañada de una foto de ella tumbada boca abajo. "Quedad tranquilos... no me la trague".

Afortunadamente, redujo sus planes de consumo.

