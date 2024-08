- La rubia alta con 90 años

Casi ningún otro actor está tan entrelazado con el título de su primer gran éxito cinematográfico como Pierre Richard (90). Han pasado más de cincuenta años desde que el cómico francés celebró su despegue internacional con la parodia de película de espías "El hombre alto rubio con un zapato negro" en 1973, pero en Alemania, "El hombre alto" sigue siendo un sinónimo indiscutible del artista.

No importa que Richard haya aparecido en más de 50 películas desde entonces, su cabello se ha vuelto blanco como la nieve y, como bromeó en una entrevista con el "Badische Zeitung" hace unos años, ahora solo podría ser enviado como "El hombre alto rubio con el zapato ortopédico".

Despegue con "El hombre alto rubio con un zapato negro"

El repentino éxito mundial de Pierre Richard con "El hombre alto rubio con un zapato negro" se debió en gran medida al entusiasmo con el que se recibió la comedia de espías excéntrica en el público alemán. Cuando la película se estrenó en los cines franceses en diciembre de 1972, solo tuvo un éxito modesto. Solo después de que la película, en una versión doblada al alemán, arrasara en los cines un año después, se convirtió en un éxito de taquilla internacional y finalmente hizo de Pierre Richard una superestrella en su país.

Atrapado en la espiral exitosa de la comedia

"'El hombre alto rubio con un zapato negro' me hizo famoso en todo el mundo, cambió todo", cita "Deutschlandfunk Kultur" del éxito espectacular. Sin embargo, el papel del violinista absurdamente torpe que accidentalmente se convierte en el objetivo de los servicios secretos en la película lo ha fijado para el resto de su vida a ese tipo de papeles cómicos. "Quizás esta espiral exitosa con las comedias me impidió pensar en el tipo de cine que realmente me conviene", reflexiona el actor mayor en retrospectiva.

La culto alrededor de Pierre Richard y "El hombre alto rubio con un zapato negro" alcanzó proporciones grotescas, especialmente en Alemania. En un esfuerzo por capitalizar al máximo el enorme éxito de esta película en los cines, le siguieron numerosas otras comedias de Richard con títulos de distribución alemanes que jugaban con "el hombre alto rubio", aunque no tuvieran ninguna conexión con el "original" en términos de contenido. Estas incluían "El largo rubio con el pelo rojo" (1974), "El caballero con los pies rápidos" (1978) y "El largo rubio y el pequeño negro" (1975).

Éxitos de carrera con Gérard Depardieu

En la década de 1980, la carrera de Richard experimentó otro auge con varias comedias exitosas junto a Gérard Depardieu (75). Mientras Depardieu interpretaba el papel del tipo duro en "El tonto y su caballo" (1981), "Dos amantes locos" (1983) y "Los fugitivos" (1986), Richard volvía a encarnar de manera fiable al personaje entrañable que el público asociaba con su nombre y esperaba de él.

Solo en años posteriores, Pierre Richard intentó desprenderse de su imagen de eterno patoso y demostrar su talento en papeles serios, como en la comedia dramática "Las recetas de una cocinera amorosa" (1996) o la película histórica "El huérfano" (2000). Aunque estas películas fueron recibidas con aprobación general, encontraron menos aceptación entre el público que sus comedias llenas de acción.

A pesar de haber dirigido películas en las últimas tres décadas, solo unas pocas de ellas llegaron al público alemán, y muchas ni siquiera se estrenaron en los cines aquí. Notable excepción fue la comedia francoalemana "Y si todos viviéramos juntos?" de 2011, en la que Richard actuó junto a Jane Fonda (86), Geraldine Chaplin (80) y Daniel Brühl (46), así como la comedia de relaciones "Monsieur Pierre se va en línea" (2017).

Regreso a Cannes con Johnny Depp

El estatus de Richard como una figura principal, a pesar de su avanzada edad, quedó claro en el 76º Festival de Cannes en mayo de 2023, donde caminó por la alfombra roja junto al superastro estadounidense Johnny Depp (61) para presentar la película de apertura "Jeanne du Barry - La favorita del rey", en la que ambos actuaron.

En una entrevista con el "Badische Zeitung", Pierre Richard admitió bromeando que ahora solo podría ser enviado como "El hombre alto rubio con el zapato ortopédico", haciendo referencia a su icónico papel en la película.

A pesar de sus intentos de desprenderse de su imagen cómica y demostrar su talento en papeles serios, la carrera de Pierre Richard en Alemania sigue estando principalmente asociada con el culto alrededor de "El hombre alto rubio con un zapato negro".

Lea también: