La Royal Shakespeare Company rompe sus lazos con BP después de que los alumnos amenazaran con boicotearla

Firmada por "The Youth", la carta, alojada en un sitio web de la Red Estudiantil por el Clima del Reino Unido, pedía a la RSC que pusiera fin a su asociación con el gigante petrolero y amenazaba con organizar una protesta si no se tomaban medidas.

BP lleva patrocinando las entradas con descuento de 5 libras (6 dólares) de la compañía teatral para jóvenes de entre 16 y 25 años desde 2013.

La carta decía: "Estos acuerdos de patrocinio permiten a BP fingir que se preocupa por los jóvenes dándoles 'la oportunidad de inspirarse con increíbles actuaciones en vivo y encender un amor por el teatro para toda la vida'".

"En realidad, BP está poniendo en peligro el futuro de estos jóvenes por los que aparentemente se preocupa tanto, al seguir extrayendo enormes cantidades de petróleo y gas, y presionando activamente contra las políticas de cambio climático por las que los huelguistas escolares estamos presionando tanto".

Decenas de firmantes amenazaron con reunirse en Stratford-upon-Avon, ciudad natal de Shakespeare y sede de la RSC, "para montar una escena" si no se tomaban medidas. También se comprometieron a boicotear las producciones y a presionar a sus colegios para que hagan lo mismo.

En un comunicado publicado en el sitio web de la RSC, el director artístico Gregory Doran y la directora ejecutiva Catherine Mallyon afirmaron que la decisión se había tomado tras muchos meses de "cuidadoso y a menudo difícil debate" con el personal, el público, los artistas y otras personas.

"Un aspecto central de nuestros valores organizativos es que escuchamos y respondemos a las opiniones de los jóvenes", añadieron. "Cada año involucramos activamente a 500.000 niños y jóvenes con las obras de Shakespeare".

La declaración continuaba: "En medio de la emergencia climática, que reconocemos, los jóvenes nos están diciendo ahora claramente que el patrocinio de BP está poniendo una barrera entre ellos y su deseo de comprometerse con la RSC. No podemos ignorar ese mensaje".

"Es con todo esto en mente que hemos tomado la difícil decisión de concluir nuestra asociación con BP a finales de este año", añadieron. "Hay muchos equilibrios finos y cuestiones complejas implicadas y la decisión no se ha tomado a la ligera ni rápidamente".

Los directivos de BP se declararon "decepcionados y consternados" por el "final prematuro" de la asociación, según un comunicado publicado en el sitio web de la empresa.

"En los últimos ocho años, nuestro patrocinio ha permitido a 80.000 jóvenes asistir a espectáculos de la RSC a precios reducidos", declaró el gigante petrolero. "Nuestro apoyo a las artes en general en el Reino Unido ha proporcionado acceso a eventos de clase mundial a millones de personas durante más de 50 años".

La compañía dijo que BP está actuando para cambiar, diciendo: "Estamos consternados porque compartimos muchas de las preocupaciones que aparentemente han contribuido a la decisión. Reconocemos que el mundo se encuentra en una senda insostenible y necesita una transición rápida hacia la emisión neta cero en las próximas décadas."

"Irónicamente", añadió, "la creciente polarización del debate, y los intentos de excluir a las empresas comprometidas con un progreso real, es exactamente lo que no se necesita. Este reto global necesita que todos -empresas, gobiernos y particulares- trabajemos juntos para lograr un futuro con bajas emisiones de carbono."

A principios de este año, Mark Rylance, una de las mayores estrellas de la RSC, dimitió a causa de la asociación. En el periódico The Guardian, el oscarizado actor declaraba: "No deseo que se me asocie con la RSC: "No deseo que se me asocie con BP más de lo que lo haría con un traficante de armas, un vendedor de tabaco o cualquiera que destruya voluntariamente las vidas de otros vivos y no nacidos. Creo que William Shakespeare tampoco lo haría".

La medida de la RSC fue bien acogida por Chris Garrard, codirector de Culture Unstained, una organización de campaña que "pretende acabar con el patrocinio de la cultura por los combustibles fósiles".

Garrard declaró a la CNN: "La decisión de la Royal Shakespeare Company de dejar de patrocinar a BP años antes de que finalizara la asociación es una clara señal de que, en tiempos de emergencia climática, la financiación de los combustibles fósiles es demasiado tóxica. Este cambio sísmico es testimonio de los actores, activistas y huelguistas escolares que han puesto poderosamente en el punto de mira los negocios de BP y cómo, incluso ahora, la empresa sigue invirtiendo el 97% en combustibles fósiles".

Pero aún queda mucho por hacer, afirmó Garrard.

Y añadió: "Ya es hora de que otras instituciones patrocinadas por BP, como el Museo Británico, la Royal Opera House y la National Portrait Gallery, den un paso al frente y sigan el liderazgo ético de la RSC".

Fuente: edition.cnn.com