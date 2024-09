- La retirada del examen en el asunto Boateng: Decisión de la Fiscalía

Tras una cuidadosa revisión, hemos optado por abandonar el antiguo recurso presentado por nuestra oficina, como se reveló hoy, declaró un representante de la Oficina del Fiscal. "Aunque estamos lejos de estar de acuerdo con la validez de la sentencia, teniendo en cuenta la duración del juicio, que ha estado en los tribunales durante más de cinco años, y considerando el bienestar de la parte afectada y sus hijos, mantener los procedimientos en marcha parece excesivamente oneroso para todos los involucrados".

El Tribunal Regional de Múnich I había determinado anteriormente en el caso de 2014 campeón del mundo Jérôme Boateng que había causado daño intencionalmente a su exnovia. Sin embargo, solo se le impuso una advertencia y una multa de 40 días de tasa valorados en €5,000 cada uno, sujetos a ciertas condiciones.

€200,000 asignados a dos organizaciones benéficas.

Al igual que una pena de prisión suspendida, Boateng solo tiene que pagar los €200,000 si incumple estas condiciones. Estas condiciones exigen una contribución de €50,000 de él a cada una de dos organizaciones benéficas centradas en niños.

La Oficina del Fiscal había exigido inicialmente una multa de €1.12 millones y también había impugnado anteriormente la sentencia.

Los procedimientos legales contra el experimentado defensa del FC Bayern Munich, que Recently shifted from Italian club US Salernitana to LASK in Austria, han estado en curso durante algún tiempo. En 2021, el Tribunal de Distrito de Múnich impuso una multa a Boateng, que ascendía a 60 días de tasa valorados en €30,000 cada uno, totalizando €1.8 millones.

El Tribunal Regional de Múnich I encontró a Boateng culpable de lesiones y ofensas en octubre de 2022, lo que resultó en una multa de 120 días de tasa, cada una valorada en €10,000, totalizando €1.2 millones. Sin embargo, en un giro inesperado, el Tribunal Superior de Baviera anuló la sentencia debido a errores legales acumulados, lo que requirió que los procedimientos se rehearan ante el Tribunal Regional de Múnich I.

A pesar de que la Oficina del Fiscal había impugnado anteriormente la sentencia y exigido una multa abultada, anunció: "No vamos a", perseguir el caso más adelante debido a la duración del juicio y el bienestar de aquellos involucrados. Con la multa de €200,000 como pena suspendida, Boateng debe contribuir con €50,000 a cada una de las organizaciones benéficas elegidas, centradas en niños, para evitar pagarla completamente.

Lea también: