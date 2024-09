La resurrección de Linkin Park continúa provocando discusiones

¡Aleluya! ¡Linkin Park está de vuelta, ¿verdad? Eso es lo que pensaron muchos fans cuando la banda anunció su regreso con una nueva vocalista. Pero a medida que pasa el tiempo, hay cada vez más murmullos que se suman a las celebraciones. Ahora, incluso el hijo de Chester Bennington, Jaime, está lanzando pullas verbales al grupo.

Jaime Bennington, hijo de Chester Bennington, ha estado criticando el regreso de la banda. En una entrevista con la revista Billboard, acusó al co-vocalista Mike Shinoda de "eliminar la existencia y legado de mi padre en tiempo real" y lo describió como "senil y sordo".

El regreso de Linkin Park fue recibido inicialmente con una respuesta mixta tras su anuncio a principios de septiembre. La banda interactuó con sus legiones de fans de todo el mundo a través de un concierto en vivo, al mismo tiempo que revelaba a Emily Armstrong de la banda de rock Dead Sara como la nueva vocalista secundaria junto al miembro fundador Mike Shinoda.

Muchos fans no estaban contentos con la elección de Armstrong. Expresaron sus preocupaciones sobre las conexiones pasadas de Armstrong con la Cienciología y el convicto por violación Danny Masterson.

Emily Armstrong responde

El viernes, Armstrong respondió a estas acusaciones en un comunicado. Admitió haber acompañado a Masterson, a quien consideraba un amigo, a una audiencia judicial hace unos años. Sin embargo, agregó: "Pronto me di cuenta de que no debería haber hecho eso. No he hablado con él desde entonces". La mujer de 38 años también dejó claro: "No tolero la violencia y el abuso contra las mujeres, y tengo simpatía por las víctimas de estos delitos".

Ahora, Jaime Bennington culpa a Shinoda por la elección de la nueva vocalista de Linkin Park: "Has eliminado la vida y legado de mi padre en tiempo real - durante el mes mundial de prevención del suicidio. Ignoras el impacto que el estilo de vida de Emily tiene en los fans. No hay una declaración clara que apoye a las víctimas de violencia que forman parte de la base de fans", dijo el joven de 28 años.

Y Jaime Bennington continúa: "Has traicionado la confianza que se te ha dado durante décadas por los fans y las personas que te han apoyado, incluyendo a mí. Creíamos que eras la mejor persona. Que eras el cambio. Porque nos prometiste que ése era tu propósito. Ahora solo eres senil y sordo".

"Me encanta cuando lo escucho"

Recientemente, Shinoda defendió el regreso de la banda y la inclusión de Armstrong: "Emily puede cantar las notas y gritar las partes perfectamente", dijo. Sin embargo, reconoció que a los fans les llevará tiempo aceptar el cambio: "La pregunta será: ¿Cómo se recibirá? No sé cómo será. Pero me encanta cuando lo escucho".

Será interesante ver cómo reaccionan los fans ante el primer álbum y las presentaciones en vivo de Linkin Park siete años después de la muerte de Chester Bennington. El primer concierto de la banda con la cantante Emily Armington está programado para el 11 de septiembre en Los Ángeles. El nuevo álbum de Linkin Park, titulado "From Zero", saldrá a la venta el 15 de noviembre.

