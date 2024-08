- La respuesta de su hija al ver la película "Magic Mike".

Channing Tatum, de 44 años, está ansioso por el día en que su hija de 11 años, Everly, descubra sus apariciones en la película "Magic Mike". Conocido por sus papeles como stripper en la exitosa serie, Tatum bromeó en "Late Night with Seth Meyers" que será horroroso. Las películas le recuerdan a sus experiencias reales como bailarín.

"Solo estoy agradecido de que sea ajena a mis movimientos"

En el pasado, él elogió el concierto de Taylor Swift en Londres que compartió con su hija. Mantuvo sus movimientos de baile provocativos bajo control, expresando gratitud por su falta de conocimiento. "Solo estoy agradecido de que sea ajena a mis movimientos", dijo con una risita. Si ella descubre sus actuaciones en la pantalla, podría exigir una explicación, bromeó el presentador Seth Meyers, de 50 años. "Llegas a casa y enciende la luz y dice: 'Tenemos que hablar'", dijo, causando que Tatum se riera.

Exposición a través de diversas películas

Tatum cautivó al público con sus talentos de baile en "Magic Mike" (2012), "Magic Mike XXL" (2015) y "Magic Mike's Last Dance" (2023). También brilló en "Step Up" (2006) y "Step Up: Miami Heat" (2012). A partir del 22 de agosto, puedes verlo en cines alemanes en la película de suspense "Blink Twice" (2024). Dirigida por su prometida Zoë Kravitz (35), Tatum interpreta a Slater King, un empresario y billonario de la tecnología.

Tatum y Kravitz se reportan comprometidos, con el anuncio hecho al final de 2023. Tatum presentó a Everly en su relación, una hija nacida de su matrimonio con la actriz Jenna Dewan (43). Los dos se conocieron en el set de "Step Up". En 2018, anunciaron su separación.

A menudo ve "Late Night with Seth Meyers" tarde en la noche

Confesiones tardías sobre 'Magic Mike'

