Utilizado su pista titulada 'Libertad' dentro del contenido del video. - La resistencia de Beyoncé contra la campaña electoral de Trump

La icónica Beyoncé (42) parece unirse a los artistas que se oponen al uso no autorizado de sus canciones en la campaña presidencial de Donald Trump (78). La controversia gira en torno a su tema "Freedom" del álbum de 2016 "Lemonade", que Kamala Harris (59), la aspirante demócrata, utiliza con permiso en su campaña.

Según Rolling Stone, el representante de Trump, Steven Cheung, subió un video de Trump en la plataforma X el 20 de agosto, saliendo de un avión con "Freedom" de fondo. El equipo de Beyoncé habría enviado una notificación de cese y desistimiento a la campaña de Trump después de esta publicación, que ahora falta en el perfil de Cheung.

En julio, Beyoncé dio permiso a Kamala Harris, la candidata presidencial demócrata, para utilizar "Freedom" en su campaña. Harris y su compañero de fórmula Tim Walz (60) publicaron un anuncio con la canción el lunes 17 de agosto.

La campaña presidencial de Trump ha sido objeto de críticas por el uso de canciones. Artistas como Adele (36), The White Stripes, Bruce Springsteen (74), Neil Young (78) y Elton John (77) han denunciado públicamente esta práctica y prohibido su uso adicional. Recientemente, la familia de Isaac Hayes anunció planes de demandar a Trump y su equipo por más de 130 instancias de infracción de derechos de autor, alegando el uso no autorizado de "Hold On (I'm Coming)" en eventos de campaña entre 2022 y 2024.

Céline Dion (56) también recently voiced her disapproval. Through a social media message on August 10th, she made it clear that a Montana event's use of "My Heart Will Go On" was unauthorized and expressed her intention to halt future instances.

Lea también: