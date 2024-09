La Reserva Federal ha pospuesto las reducciones de tasas de interés por un período de cuatro años.

Si la Reserva Federal decide reducir los costos de endeudamiento en medio punto porcentual, como muchos esperan, o en un punto más tradicional de un cuarto, esta elección representaría un punto de inflexión significativo para la economía estadounidense y sus consumidores, que han luchado con costos récords en los últimos tiempos.

Este movimiento también indicaría que los oficiales de la Reserva Federal han ganado suficiente confianza en que la inflación está bajo control lo suficiente como para permitir una ajuste de política más relajada. Sin embargo, no significaría una victoria completa sobre la inflación, sino más bien un delicado equilibrio que cambia el enfoque al mercado laboral de Estados Unidos, que ha mostrado signos de vulnerabilidad.

Ha habido un nivel insólito de incertidumbre Recently regarding the central bank's decision to lower interest rates. While the Federal Reserve has been hinting at reducing borrowing costs, calls for a half-point cut have grown louder in recent days. Typically, before a Fed policy decision, financial markets and economists are in agreement about what's expected. However, investor bets for a half-point decrease surged on Monday; by Tuesday afternoon, federal funds futures contracts indicated a 63% likelihood of a substantial rate cut, up from around 30% on Thursday, as per CME Group.

A number of prominent economists and lawmakers have also advocated for a bold move this week. For instance, Fed Governor Christopher Waller emphasized the need for action earlier this month, stating that the current data no longer warranted patience. Senator Elizabeth Warren and her Democratic colleagues even urged for a three-quarter-point cut, claiming that the Fed's delay was damaging the job market.

On Tuesday, former Dallas Fed President Robert Kaplan advised CNBC in an interview that the Fed might be slightly behind schedule and advocated for a half-point cut. Meanwhile, former New York Fed President Bill Dudley argued in a Bloomberg opinion piece that "the logic supporting a 50-basis-point cut is compelling."

Despite Fed Chair Powell and Governor Waller's openness to early rate cuts, economist Gregory Daco predicted "gradualism" would prevail in a note last week. He suggested that policymakers would reach a consensus for a quarter-point rate decrease.

Monitoreando de cerca el mercado laboral de Estados Unidos

Por mucho tiempo, la inflación ha sido el centro de atención de los oficiales de la Reserva Federal y los inversores por igual. Ya no es así.

Ahora, la atención se ha centrado en el informe mensual de empleo del Departamento de Trabajo, que incluye información sobre el crecimiento mensual de los empleos, los aumentos salariales y las tasas de empleo. A medida que la inflación aumentó en 2021 y 2022, los empleadores estadounidenses continuaron creando empleos y las tasas de desempleo cayeron a niveles cercanos a los de la posguerra. Finalmente, la Reserva Federal abordó el problema de la inflación del país administrando su remedy harsh de tasas de interés altas.

Desde que inició su campaña contra la inflación en marzo de 2022, la Reserva Federal ha visto algunos progresos: El índice de precios al consumidor preferido por la Fed mostró una tasa anual del 2,5% en julio, una disminución significativa en comparación con el máximo de cuatro décadas del 7,1% en junio de 2022. Esta cifra se acerca al objetivo oficial del 2% de la Fed, y a pesar de algunos aumentos persistentes en los costos de la vivienda, los economistas esperan que la inflación continúe disminuyendo a lo largo del año.

Sin embargo, ya que los aumentos de las tasas de interés de la Reserva Federal tienen un efecto enfriador en la economía y ayudan a reducir la inflación, también pueden haber debilitado el mercado laboral, que naturalmente se dirigía hacia un estado más normalizado después de la pandemia. El crecimiento mensual de los empleos ha disminuido en los últimos meses y el gobierno publicó la mayor revisión a la baja de sus datos oficiales de empleo desde 2009, informando 818,000 fewer jobs in the year ending in March than initially reported.

Este posible recorte de tasas de interés de la Reserva Federal podría

