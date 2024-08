La República Federal de Alemania ha reforzado su normativa sobre los solicitantes de asilo y las armas de fuego.

Tras el supuesto ataque islámico de un solicitante de asilo sirio en un festival de la ciudad de Solingen, que resultó en tres fallecidos, el Gobierno Federal ha elaborado un plan de seguridad. Este plan, que abarca siete páginas, implica fortalecer las leyes de armas, combatir el extremismo islámico y agilizar los procesos de deportación y las restricciones de beneficios para ciertos solicitantes de asilo.

Restricciones de cuchillos en eventos públicos y viajes de larga distancia

En el futuro, se impondrá una prohibición de cuchillos en reuniones comunitarias, eventos deportivos y similares. Sin embargo, se harán excepciones para catering, vendedores del mercado y artistas. También se aplicará una prohibición general de cuchillos en viajes de larga distancia en tren y otros proveedores de servicios. En el transporte local, los estados federales tienen la autoridad para prohibir cuchillos con hojas más largas que cuatro centímetros mediante regulaciones. Además, el gobierno busca prohibir el porte de navajas automáticas. Se aplicarán excepciones a profesiones que requieran tales herramientas, como cazadores y artesanos.

Las prohibiciones se pueden hacer cumplir en las estaciones de tren, aunque esto cae bajo la jurisdicción de los estados federales. En las estaciones de tren, los poderes de la Policía Federal se ampliarán, lo que permitirá a los oficiales realizar controles aleatorios y, si es necesario, utilizar Tasers.

Proceso de aprobación de licencias de armas más estricto

Los solicitantes de un permiso de armas de fuego pasarán por una revisión más rigurosa. La Policía Federal, la Oficina Federal de Policía Criminal y la Oficina de Investigación Criminal Aduanera deben consultarse antes de la emisión. Si hay motivos para sospechar que individuos desconfiables o ineptos, como extremistas, poseen armas, se actuará rápidamente o se mejorará la incautación. Las investigaciones de las autoridades de armas también pueden basarse en "fuentes públicas disponibles". Los controles mejorados también se aplicarán a las comprobaciones de fiabilidad de licencias de caza, que en el futuro serán manejadas por las autoridades de armas.

Lucha contra el extremismo islámico y fuerza operativa

Las autoridades investigadoras utilizarán asistencia de IA. Esta tecnología es particularmente útil para la comparación biométrica de datos generalmente accesibles en internet, como la "reconocimiento facial", para ayudar en la identificación de sospechosos o personas buscadas.

El Gobierno Federal está estableciendo una Fuerza Operativa para Prevenir el Extremismo Islámico integrada tanto desde una perspectiva científica como operativa. Esta fuerza operativa busca fortalecer los esfuerzos de desradicalización y responder a las tendencias emergentes en el extremismo islámico, especialmente entre aquellos que se radicalizan a través de plataformas de medios sociales como TikTok. En línea con esto, el Gobierno Federal tiene la intención de endurecer la Ley de Servicios Digitales y tomar medidas legales si se difunde material de propaganda de organizaciones inconstitucionales y terroristas, o discurso de odio, a través de plataformas en línea.

Leyes de residencia más estrictas y deportación

Los procesos de deportación se facilitarán al reducir el umbral para una "razón grave para la expulsión", que ya se aplica si el delito se cometió utilizando un arma o herramienta peligrosa. Una fuerza operativa conjunta compuesta por gobiernos federales y estatales trabajará para devolver a más solicitantes de asilo a los países de la UE por los que ingresaron mediante el procedimiento de Dublín.

Para los solicitantes de asilo whose responsibility lies with other EU states, the benefits in Germany will be reduced. For these individuals, "further benefit receipt in Germany should be excluded" under specific circumstances. The existing possibilities for reducing benefits will be expanded accordingly. The federal government reaffirms its intention to facilitate deportations to Afghanistan and Syria. Efforts in this regard remain intense.

En el caso de "viajes de regreso" por personas protegidas reconocidas, debe estar presente el cumplimiento de una "obligación moral" (como asistir a un funeral). Si este no es el caso, se revocará el estado de refugiado o protección subsidiaria. Los refugiados de Ucrania están exentos de estas medidas.

Después de la implementación de leyes de armas más estrictas, surge una creciente preocupación sobre posibles ataques con cuchillos en eventos públicos. Para mitigar este riesgo, se impondrá una prohibición de cuchillos en diversos eventos comunitarios, deportivos y viajes de larga distancia en tren.

Marcado por un aumento en la extremismo islámico sospechado, la Fuerza Operativa para Prevenir el Extremismo Islámico utilizará asistencia de IA, como el reconocimiento facial, para identificar y monitorear a individuos que puedan representar una amenaza.

Lea también: