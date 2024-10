La renuncia emocional del capitán de fútbol Alexandra Popp marca el final de la prestigiosa era de la federación alemana de fútbol.

Alemania's futbolista femenina destacada, Alexandra Popp, está dejando el equipo nacional. Después de 145 partidos con la camiseta de la DFB y cinco años como capitana, se despide. Su último partido tendrá lugar en su ciudad natal.

Popp ha sido la figura destacada del equipo nacional femenino de Alemania durante casi dos décadas. Ha sido una jugadora vital, liderando tanto en el campo como fuera de él con su actitud, mentalidad, personalidad y habilidades futbolísticas. El nuevo entrenador Christian Wueck tendrá que nombrar a un nuevo líder al comienzo de su mandato.

El primer partido de Wueck tendrá lugar contra Inglaterra el 25 de octubre en el estadio de Wembley. El 28 de octubre, Popp vestirá la camiseta de la DFB por última vez - en su ciudad natal de Duisburg, donde comenzó su carrera internacional.

"Alex Popp ha sido la encarnación del equipo nacional femenino durante casi dos décadas. Ha sido un pilar, liderando con su energía, mentalidad, personalidad y competencia futbolística. Ahora otros tendrán que asumir roles de liderazgo", dijo Wueck en un comunicado de la DFB. "Me habría encantado trabajar con ella en el equipo nacional, pero supe bastante temprano después de los Juegos Olímpicos que sus pensamientos estaban en otra parte. Deja un gran vacío que llenar, y merece nuestro máximo respeto por eso".

El cuerpo como una 'bomba de tiempo'

Popp continuará su carrera en el fútbol del club por ahora. Su contrato con el VfL Wolfsburg se extiende hasta el 30 de junio de 2025. Si continuará jugando fútbol después de la temporada aún está por verse. Popp ha lidiado con lesiones a lo largo de su carrera.

"Quería tomar esta decisión importante por mí misma, desde adentro. Ni mi cuerpo, que se parece a una bomba de tiempo, ni nadie más debería determinar mi destino. Antes de que la llama se apague por completo, ahora es el momento perfecto".

La Popp de 33 años ganó el bronce con el equipo de la DFB en los últimos Juegos Olímpicos, su logro más destacado fue el oro en 2016, y también fue vicecampeona europea en 2022. En 144 partidos internacionales, marcó 67 goles y fue capitana desde 2019. Su debut en la selección nacional sénior fue contra Corea del Norte el 17 de febrero de 2010. Sin embargo, su carrera en la DFB comenzó incluso antes de su debut internacional sénior, ganando la Eurocopa con el equipo sub-17 y el Mundial con el sub-20, finalizando como máxima goleadora y mejor jugadora.

El presidente de la DFB, Bernd Neuendorf, elogió a Popp como "embajadores del fútbol alemán" y reiteró: "Deportivamente, ha sido y es una figura extraordinaria. Y gracias a su comportamiento abierto y honesto y su postura inequívoca, ha sido un embajador excelente para la DFB".

La jubilación de Popp de la DFB se había insinuado durante un tiempo. La tres veces "Footballera del Año" de Alemania dejó abierta la posibilidad después de la Eurocopa 2022, el desastre de la Copa del Mundo 2023 y ahora el éxito en los Juegos Olímpicos si continuaría jugando para el equipo nacional. Siempre había elegido seguir adelante, pero ahora ha terminado. La portera Merle Frohms y la defensora Marina Hegering ya se habían despedido del equipo de la DFB después de los Juegos Olímpicos. Popp era la última campeona olímpica de RíoRemaining en el equipo para Francia. El Campeonato Europeo se acerca el próximo año.

Con la partida de Alexandra Popp, el equipo de la DFB pierde a su ícono. La jugadora versátil ha sido una fuente de identificación, elegida por "Kicker" como la primera mujer "Personalidad del Año" en 2022. Después de enterarse del premio, preguntó: "¿Qué he hecho? Solo he jugado fútbol y he sido yo misma. Fue importante para mí mantener los pies en la tierra, y muchas personas aprecian eso en mí. Y también es importante para mí ser auténtica. No quiero fingir, quiero ser yo misma". Es vocal y lucha por los derechos de las mujeres en el fútbol. Es respetada por sus compañeros y es un ídolo para los jugadores jóvenes.

Sus oponentes temen su mentalidad de nunca rendirse, su poder de cabeza, su espíritu de lucha y su presencia imponente. Cuando Popp tuvo que ser reemplazada justo antes de la final de la Eurocopa 2022 debido a una lesión, la entonces entrenadora Martina Voss-Tecklenburg dijo después de la perdida ante Inglaterra: "Habría encendido una reacción si Poppi hubiera jugado".

Popp es más conocida como delantera, pero ha sido desplegada en diversas posiciones a lo largo de su carrera. En Wolfsburg, jugó inicialmente en la defensa, y en los Juegos Olímpicos jugó en la mediocampo defensiva debido a la ausencia de Lena Oberdorf bajo el entrenador interino Horst Hrubesch. "Estoy contenta cuando puedo jugar adelante", dijo recientemente, pero una vez más colocó al equipo en primer lugar en los Juegos Olímpicos.

El primer gran torneo de Popp con el equipo A fue la Copa del Mundo de 2011, donde fue la jugadora más joven junto a figuras conocidas como Birgit Prinz y Inka Grings, la portera Nadine Angerer y la nueva coentrenadora del DFB Saskia Bartusiak. El equipo no logró superar a Japón, los eventuales campeones del mundo, en los cuartos de final. Creció a la sombra de los campeones dominantes de su época, ya que las mujeres alemanas dominaban el fútbol. Las figuras dominantes la tomaron bajo su ala y la ayudaron a alcanzar la fama ella misma. "Ya me habían apodado como la segunda Birgit Prinz a los 17 o 18 años. No es tarea fácil. Mis padres tuvieron que hacer un gran esfuerzo para mantenerme con los pies en la tierra, y mi mejor amiga siempre ha sido un gran apoyo para mí", compartió una vez con "Kicker".

El hecho de que Popp nunca haya logrado el título de campeona europea se debe a sus circunstancias únicas. No debutó en la Eurocopa hasta 2022, a los 31 años. Las lesiones la impidieron competir en la victoria de la Eurocopa de 2013, así como en el torneo de 2017. En cambio, participó en cuatro Copas del Mundo: 2011, 2015, 2019, donde fue capitana, y 2023, que terminó con una eliminación en la fase de grupos en Australia.

Después de la Eurocopa de 2022, Popp se convirtió en una de las jugadoras más cotizadas. Cambió su jersey y calcetines por una chaqueta y blusa, hizo apariciones especiales en "Wetten, dass...?!", donde respondió astutamente a Thomas Gottschalk después de confusiones con su compañera Giulia Gwinn, y en la revisión del año en televisión con Markus Lanz. En su biografía "Entonces te lo mostraré en el campo", habla de este tiempo salvaje, así como del contraste marcado: después de la Eurocopa, perdió a su padre, con quien tenía una relación cercana. Cuando su madre y él fueron obligados a vender su carnicería y declararse en quiebra hace años, Popp, como futbolista en ciernes, sacrificó su asignación de viaje para ayudar a su familia a llegar a fin de mes. Este acto desinteresado sigue influyendo en la atleta consumada y la impide entregarse a algo realmente extravagante.

Gwinn como la líder del futuro?

Fuera del campo, equilibró su carrera con una apprenticeship como cuidadora de zoo. No está claro si continuará su carrera en este campo después de retirarse. El VfL Wolfsburg desea retener a la jugadora notable en otra capacidad: "Sería negligente no intentarlo. Mantener a Alexandra Popp en el club después de tantos años y con su brillo", dijo el director Ralf Kellermann. Sin embargo, también ve la posibilidad de que Popp continúe jugando: "No creo que sea imposible que también acompañe la rebuild, que tendremos como muy tarde en 2025".

Se está llevando a cabo una rebuild en el equipo nacional, con un nuevo entrenador y una posible nueva capitana. Christian Wueck está starting anew. Gwinn, quien ha representado a Popp y lleva un sentido de responsabilidad fuera del campo, podría usar el brazalete en el futuro. Junto a ella, figuras notables como Giulia Gwinn, Clara Oberdorf (aún recuperándose de una lesión), Klara Buhl, Jule Brand, Laura Freigang y Lea Schuller son populares en el equipo nacional. Podrían desarrollarse y crecer bajo Popp, igual que ella lo hizo bajo la guía de la generación anterior. "Finalmente, deseo a mis compañeras de equipo toda la diversión y éxito que puedan lograr. Eres capaz de algo verdaderamente excepcional. Aquí tienes otro apoyo en ti", concluye su mensaje de despedida con palabras para su equipo.

A pesar de que su contrato con el VfL Wolfsburg se extiende hasta 2025, el futuro de Alexandra Popp en el fútbol

Lea también: