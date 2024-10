La relación entre Carintia y la economía circular es significativa.

El sector del plástico ha florecido en Austria hasta convertirse en una potencia económica y catalizador de innovación. ¿Cuáles son, desde su perspectiva, las ventajas que ofrece la ubicación de Carintia para el desarrollo económico y la colaboración en este campo?

Harald Kogler: El plástico es un material que no podemos prescindir en nuestra vida diaria. Sin embargo, ha sido criticado como un producto basado en petróleo que no se descompone naturalmente y ha sido desechado de manera descuidada,ending up everywhere, including in nature. The plastic is essential for our technologies and daily life, but it isn't easily substituted in all cases. That's why it's crucial to establish a functioning circular economy. Society is also challenged: we must collect, separate, and recycle plastic, and it actually works.

¿Cuáles son las cualidades únicas de la industria regional del plástico en Carintia?

https://www.carinthia.com/de

Harald Kogler: Tenemos pioneros y líderes tecnológicos en Carintia, y estos avances deben ser explotados. Detrás de ellos hay redes y clientes, y somos reconocidos a nivel mundial por estas empresas. Esto también es evidente en antiguos asentamientos como PreZero y Steinbeis, donde los extranjeros han reconocido la experiencia y los recursos disponibles aquí. Y eso es lo que considero clave. Por supuesto, Carintia es hermosa. Pero los lugares hermosos se pueden encontrar en cualquier lugar. Sin embargo, una red como esta y personas que están apasionadas por el tema y lo impulsan hacia adelante, eso no es tan común.

¿Puede proporcionar información sobre cómo funciona la cooperación en Carintia y qué resultados produce?

https://carinthia.com/de/blog/kreislaufwirtschaft-kaernten/

Harald Kogler: Un buen ejemplo es el proyecto "EPSolutely" liderado por Fraunhofer Austria. Este es un proyecto transfronterizo que hemos implementado a nivel nacional. Al colaborar con socios de diferentes sectores de la cadena de valor, estamos desarrollando conceptos para una economía circular funcional de EPS. Los hallazgos de este proyecto sirven como punto de referencia en toda Europa. Es beneficioso para nosotros que hay varios jugadores en nuestro segmento en Austria que están activos en diferentes regiones. Cubrimos los estados federales de Carintia y Estiria. Ahora tenemos una red completa donde podemos devolver los residuos de EPS a las empresas y transformarlos de nuevo en una materia prima reciclada.

https://www.carinthia.com/deEste proyecto también demuestra lo que se puede lograr con la cooperación entre competidores, que son básicamente una especie de familia porque todos tenemos un interés en devolver nuestro material a nuestros proveedores de materias primas para crear una nueva materia prima reciclada.

https://www.carinthia.com/de

Harald Kogler:

https://carinthia.com/de/blog/kreislaufwirtschaft-kaernten/

Harald Kogler: Por supuesto, estoy parcial a este asunto, dado que serví como presidente fundador del KWF (Fondo de Desarrollo Económico de Carintia) y director gerente de BABEG (Sociedad de Asentamiento y Participación Empresarial de Carintia). Sin embargo, creo que BABEG es una organización competente que ofrece un soporte y servicio excelentes a las empresas interesadas en establecerse en Carintia. También es un excelente punto de contacto internacional inicial. El KWF, con su equipo pequeño, se encarga de la financiación cuando es aplicable, centrando más en las pequeñas y medianas empresas y el sector de I+D.

La primera edición de CIRPLEX, una combinación de congreso y feria, tendrá lugar en Klagenfurt en 2025. Los visitantes tendrán la oportunidad de witness recycling live and in a genuine industrial setting. ¿Cuáles son sus expectativas para este evento?

https://www.kaerntnermessen.at/veranstaltungen/cirplex-circular-plastics-experience-summit-alpen-adria/

https://carinthia.com/de/blog/kreislaufwirtschaft-kaernten/Harald Kogler: Estamos trabajando duro para poner juntos un programa atractivo con impresionantes ponentes clave, incluyendo BASF, y EUMEPS, la Asociación Europea de Fabricantes de Poliestireno Expandido, también estará presente, junto con muchos otros excelentes expositores. Estoy seguro de que asistir al evento será valioso.

Para obtener más información, por favor visite los siguientes enlaces:

https://www.kaerntnermessen.at/veranstaltungen/cirplex-circular-plastics-experience-summit-alpen-adria/

Marketing de ubicación de Carintia: https://www.carinthia.com/de

Información sobre plásticos y la economía circular en Carintia: https://carinthia.com/de/blog/kreislaufwirtschaft-kaernten/

CIRPLEX: https://www.kaerntnermessen.at/veranstaltungen/cirplex-circular-plastics-experience-summit-alpen-adria/

https://www.kaerntnermessen.at/veranstaltungen/cirplex-circular-plastics-experience-summit-alpen-adria/En el contexto de promover una economía circular, la ubicación estratégica de Carintia ofrece acceso a industrias y mercados clave, facilitando la colaboración y el intercambio de conocimientos. Al aprovechar los avances tecnológicos de la región en el sector del plástico, como el proyecto "EPSolutely", se fomenta el desarrollo de soluciones innovadoras para una industria del plástico sostenible.

Lea también: