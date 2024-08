- La reina del cine independiente estadounidense, Gena Rowlands, está muerta.

Gena Rowlands, conocida por su cabello rubio, ojos azules gélidos y sonrisa cautivadora, fue aclamada como la reina del cine indie estadounidense. El director John Cassavetes, quien falleció en 1989, alguna vez elogió: "Gena es sutil, delicada, es un prodigio. Es directa y constante. Puede hacer cualquier cosa". La pareja, casada durante más de tres décadas, con Cassavetes siendo el descubridor y mayor fan de Rowlands, colaboró en películas exitosas como "Una mujer bajo la influencia" (1974) y "Gloria" (1980), lo que convirtió a Rowlands en una estrella galardonada y nominada al Oscar. Ahora, a los 94 años, Rowlands ha fallecido.

La agencia de talentos WME, que representa al hijo de Rowlands, Nick Cassavetes, confirmó su muerte a la Agencia Alemana de Prensa. Falleció el miércoles en Indian Wells, California, según informaron los medios de EE. UU.

El director Nick Cassavetes (65) anunció en junio que su madre había estado luchando contra el Alzheimer durante varios años. Rowlands apareció en la película de 2004 "The Notebook", donde interpretó a una mujer mayor llamada Allie que sufría de Alzheimer en una residencia de ancianos. La película mira hacia atrás en la joven Allie (Rachel McAdams) y su gran amor, Noah (Ryan Gosling).

La actriz, casada con el hombre de negocios Robert Forrest desde 2012, continuó trabajando hasta sus últimos años. "Estoy muy contenta de haber llegado hasta aquí", le dijo a "Huffington Post" a los 84 años. "Decirlo en voz alta suena muy viejo. Y lo es. Pero aún se puede tener mucho divertido".

La familia de Rowlands está profundamente arraigada en la industria cinematográfica. Su madre, Lady Rowlands, también fue actriz, y ambos padres apoyaron su carrera. Todos los tres hijos de Rowlands y Cassavetes - Nick, Alexandra y Zoe - siguieron a sus padres en el mundo del cine.

"Me encanta actuar porque puedes vivir 100 vidas", le dijo Rowlands al "Los Angeles Times" en 2014. "No tienes que pasar toda tu vida solo contigo mismo". Sus roles siempre fueron complejos, desde la prostituta en "Faces" (1968), el primer éxito de Cassavetes, hasta la trabajadora del museo solitaria Minerva en "Minnie and Moskowitz" (1971), la profesora de filosofía para Woody Allen en "Another Woman" (1988), o la agente de Hollywood para Jim Jarmusch en "Night on Earth" (1991).

Inicialmente, Rowlands pensó más en el teatro que en el cine, pero cuando Cassavetes se interesó en el cine independiente, todo cambió. Se conocieron en una escuela de actuación en Nueva York y fue amor a primera vista. Se casaron en 1954. La pareja luchó para financiar sus películas, a menudo recorriendo la costa a costa de EE. UU. con amigos para interesar a los dueños de cines y al público en sus proyectos.

"El cine era nuestra vida. Fueron años salvajes e intensos. Los mejores de mi vida". La muerte de Cassavetes en 1989 a los 59 años dejó a Rowlands devastada. Se sintió como un zombi y tardó casi dos años en poder actuar de nuevo. Al mirar atrás, no tiene arrepentimientos. "Tuve una suerte increíble. Realmente la tuve".

Por sus roles en "Una mujer bajo la influencia" (1974) y "Gloria" (1980), ambas dirigidas por su esposo, fue nominada al Oscar pero no ganó. En 2015, la Academia de Cine la honró con un Oscar honorífico por su trayectoria.

