¿La región sur está experimentando deterioro de la vid?

Viñedos, una mezcla de ocio y trabajo, perdiendo su encanto.

Filas de verde intenso, salpicadas por muros de piedra seca, conforman el paisaje. Una lagartija corre por el camino. Bietigheim-Bissingen, ubicada en la área metropolitana de Stuttgart, es el hogar de Porsche y Wendelin Wiedeking. La ciudad se enorgullece de sus viñedos pintorescos, un lugar favorito para muchos paseantes, ofreciendo una vista tranquila del río serpenteante.

Los viñedos encarnan la esencia de 'áreas recreativas', un título que no les hace justicia: lugares que ofrecen una serenidad elusiva que a menudo se pierde una vez que se llega a casa. Para algunos, no es solo un lugar de ocio, sino un lugar de trabajo. Estas personas son vitales para la supervivencia del viñedo, ya que sin ellas, el viñedo se marchita ladrillo a ladrillo.

Una de estas personas es Sophie Roth. Es miércoles por la mañana, las 7 a.m., el sol aún no ha salido en el Bietigheimer Brachberg, pero Roth está pedaleando por un camino de grava hacia sus vides, acompañada de su amiga, agua, aperitivos y una podadora de malas hierbas.

¿Una Sexta Parte de los Viñedos Perdida para 2030?

Roth, de 24 años, estudiante de agronomía convertida en aspirante a chef, administra un viñedo mientras lidia con turnos nocturnos en un renombrado restaurante de Stuttgart. Hoy, está 'deshojando' las vides: las uvas necesitan sol para madurar, por lo que la vegetación circundante debe podarse - pero no completamente, advierte Roth, o las uvas podrían quemarse con el sol.

Roth, una joven mujer con una pasión por la elaboración de vino en pendientes, es una rareza en la industria. Heinrich Morast, de la Asociación de Vitivinicultores de Wurtemberg, en una entrevista con ntv.de, describe la situación así: " Debido al cambio estructural, muchos vitivinicultores se jubilan y pocos toman su lugar". Se proyecta que para 2030, más de una sexta parte (alrededor de 20 kilómetros cuadrados) de los viñedos de Wurtemberg podrían perderse.

En Alemania, las áreas de viñedos han visto un ligero aumento según los datos de la Oficina Federal de Estadística. Sin embargo, en Wurtemberg, los números están disminuyendo, como lo muestra la data del Instituto Estatal de Viticultura y Fruticultura (LVWO). En particular, en pendientes empinadas, cada vez más áreas están siendo abandonadas, dice Morast.

La topografía, lo que hace único al viñedo, también es su punto débil, exacerbando los desafíos enfrentados por la industria vinícola: cambio demográfico y presión económica. Para muchos vitivinicultores mayores, el esfuerzo físico de trabajar en pendientes empinadas se vuelve demasiado. Además, estas áreas requieren más cuidado y son difíciles de acceder para las máquinas, lo que resulta en costos más altos para la misma producción.

"Solo Sentí el Deseo de Intentarlo"

Interesantemente, los viñedos empinados fueron una vez una victoria económica de los humanos sobre la naturaleza: las pendientes rocosas, alineadas con los valles fluviales, ofrecían mucho sol pero poco espacio utilizable. Los humanos domesticaron la montaña construyendo muros de piedra, creando áreas utilizables. Como los ríos que los humanos enderezan con presas para hacerlos navegables, pero a una frecuencia más alta: algunos viñedos en Bietigheim-Bissingen tienen hasta 20 muros. Cada muro representa un nuevo espacio utilizable, generalmente de solo uno a tres metros de largo, antes de que siga el siguiente muro.

Las escaleras que serpentean a través del viñedo, conectando diferentes niveles, a menudo son solo una serie de piedras sueltas. Por eso, Sophie Roth, al llegar a sus vides, cambia sus gastadas zapatillas Nike Air por botas de trabajo. Estará en terreno irregular durante horas, sus pies le dolerán. Para la noche, tendrá agujetas de tanto subir y bajar.

Decidió "darle una oportunidad" al viñedo, dice Roth en una entrevista con ntv.de. Para poner en práctica sus estudios. "Y tener tu propio vino es algo genial también", agrega. Encontró el viñedo en alquiler a través de contactos. Ve a sí misma administrando más tierra después de la capacitación, dice Roth, como trabajo adicional.

Sin embargo, Philipp Ritz del LVWO cree que la vitivinicultura en pendientes empinadas a menudo es un pasatiempo, tradición familiar o idealismo. Morast está de acuerdo: los costos de producción del vino son demasiado altos, la presión de los precios es demasiado alta. Few are willing to pay more for wine from steep slopes. Therefore, more and more vineyards are becoming overgrown.

Subsidios Ayudan a los Muros en el Viñedo

Si un viñedo se derrumba y se vuelve a crecer, si nadie cuida las vides, las poda o repara los muros, afecta a otros viñedos. Las plagas y las enfermedades pueden extenderse más fácilmente, afectando a las áreas vecinas. El hábitat para animales como lagartijas se reduce, lo que representa un problema grave para el viñedo.

Por eso, Baden-Württemberg, el estado donde se encuentra Bietigheim-Bissingen, proporciona subsidios para el trabajo manual en los viñedos - 3.000 euros por hectárea y año. Bietigheim-Bissingen ofrece ayuda financiera a las personas que reparan muros en los viñedos o limpian áreas crecidas - alrededor de 50.000 euros al año, según su propio comunicado.

Roth está de acuerdo con eso. La asociación de vitivinicultores prefiere una exención del salario mínimo, prefiriendo que los clientes paguen precios razonables por el vino de las pendientes empinadas de Alemania en la caja registradora. Ritz argumenta que los subsidios solo retrasan el necesario cambio estructural, lo que también es vital para las vides existentes. Especialmente en las regiones con una gran cantidad de plantaciones de Trollinger en pendientes empinadas, esta variedad está perdiendo su atractivo, con cada vez menos demanda por ella, como señala Ritz, "Nunca has reaccionado realmente a eso".

¿Adónde van los viñedos?

¿Qué nos depara para la viña? Es posible que se convierta en un huerto en ciertas áreas y ofrezca un refugio más seguro a animales y plantas. Si los veranos se vuelven más rigurosos y los inviernos más suaves, incluso podría evolucionar en un olivar. En Baden-Württemberg, se discute sobre cubrir pendientes ociosas con paneles solares. Sin embargo, esto es complejo, ya que las viñas a menudo están designadas como paisajes protegidos.

Son las 13:00 horas en el Bietigheimer Brachberg, donde el sol castiga implacablemente la viña de Sophie Roth, las vides desnudas y las uvas expuestas. La pendiente empinada ha sido segada, con zanahorias silvestres, manzanilla y ajo silvestre ahora tumbados entre las vides. Mientras que los arbustos de lavanda de los lados están perdonados, pequeñas bolitas negras se adhieren a los calcetines de color musgo de Roth, lo que le arranca una sonrisa satisfecha en su rostro sudoroso.

De vuelta, Roth y su compañero se detienen de repente. A un lado del camino, un letrero laminado dice, "Viña en venta". Precio: Negociable. Se miran y continúan por ahora, pero si Roth alguna vez decide producir más vino en el futuro, la falta de espacio ya no será un problema.

La Asociación de Viticultores de Württemberg destacó que debido a la jubilación y la falta de nuevos viticultores, más de una sexta parte de las viñas de Württemberg podrían perderse para 2030, lo que afectaría la industria y el hábitat de animales como lagartijas. Para mantener las viñas y evitar su colapso, Baden-Württemberg y Bietigheim-Bissingen ofrecen subsidios para el trabajo manual en las viñas, reparaciones de muros y limpieza de áreas abandonadas, ayudando a personas como Sophie Roth a mantener sus viñas prosperando.

