- La reducción en el uso de Tasers por parte de la policía se produjo durante la primera parte del año.

En la primera mitad de este año, las fuerzas del orden en Renania-Palatinado utilizaron Tasers en un total de 164 ocasiones. Esto representa una disminución de 24 incidentes en comparación con el mismo período del año pasado, según informó el Ministerio del Interior de Mainz a la Agencia Alemana de Prensa. En muchos casos, la sola amenaza de usar el Taser fue suficiente, lo que se clasifica estadísticamente como despliegue. En la primera mitad de 2024, el Taser se amenazó en 88 ocasiones, en comparación con las 105 del mismo período del año anterior.

Durante los primeros seis meses de este año, se registraron 151 (anteriormente 185) incidentes de lesiones a personas como resultado del despliegue. La mayoría de estas lesiones fueron leves, causadas por las agujas del Taser que entraban en el cuerpo y las caídas subsiguientes.

Investigaciones sobre el despliegue de Tasers en mayo

Desde la implementación de estos dispositivos en la policía de Renania-Palatinado en 2018, se han informado tres muertes relacionadas con el despliegue, según el Ministerio. En dos de los tres incidentes, no se pudo establecer un vínculo directo con el despliegue. La investigación del tercer caso, que ocurrió en mayo en Landstuhl (Palatinado), sigue en curso. Una persona de 38 años falleció después de una intervención policial.

El Taser se utiliza principalmente en situaciones críticas en las que otras formas de despliegue son poco probables. Un golpe de dos electrodos en forma de flecha de un Taser puede incapacitar temporalmente a una persona durante unos pocos segundos.

La policía del estado tiene aproximadamente 400 Tasers. Al igual que las cámaras corporales, estos dispositivos "no están confinados a los vehículos, sino que son componentes de equipo específicos de la persona". En teoría, todos los equipos de patrulla potenciales pueden llevar un Taser, según la información disponible.

El portavoz del Ministerio declaró que, según la experiencia y el conocimiento actuales, los dispositivos han sido confiables. El sentido de seguridad entre los oficiales equipados con estos dispositivos ha aumentado. Además, el alto número de casos en los que la amenaza fue suficiente para desescalar la situación subraya el "alto efecto preventivo" de estos dispositivos.

