La reducción de las tasas de interés de la Reserva Federal no tuvo influencia política, no obstaculiza a las figuras políticas.

En un tono bastante modesto (muy reservado, altamente consciente), esto sucedió un miércoles cuando declaró la primera disminución de la tasa de interés de la Reserva Federal en cuatro años. Fue una reducción significativa de medio punto, destinada a disminuir los costos de endeudamiento y brindar comodidad financiera a los consumidores y las empresas.

En sus propias palabras, Powell declaró, en lo que podría ser el cumplido más sutil de un figura pública, "Nuestra estrategia paciente durante el último año ha dado algunos resultados". (Y luego lo matizó diciendo: "No estamos diciendo 'misión cumplida' ni nada por el estilo.")

A pesar del mensaje claro, las palabras del presidente de la Reserva Federal fueron entendidas claramente: "La economía estadounidense está bien, y nuestra decisión de hoy está diseñada para mantener esta situación".

En una realidad alternativa, todos podrían estar de acuerdo en celebrar que la economía, devastada por la pandemia, finalmente está volviendo al equilibrio. Sin embargo, estamos en Estados Unidos, a solo 48 días de una elección nacional. Por lo tanto, todo está cargado de política, incluso los ajustes de política monetaria de la renombrada Reserva Federal, que se considera imparcial y autónoma.

Ese miércoles, el senador republicano Tommy Tuberville de Alabama criticó el movimiento como "descaradamente político", argumentando que la Reserva Federal está intentando influir en las elecciones a favor de Kamala Harris.

Aunque es cierto que la disminución de la tasa podría beneficiar a Harris, es incierto si los votantes serán convencidos por las modificaciones económicas que tardan varios meses en mostrar efectos.

"It's barely going to impact any aspect of the economy before Election Day," economist Jason Furman shared with CNN. "It's already factored into the market, and it's too soon to affect factors like unemployment, GDP or inflation."

El ex presidente Donald Trump también ofreció su perspectiva.

"I suppose it indicates the economy is in a bad state to reduce it by such an extent, presuming they're not simply playing politics," he said, while visiting a bitcoin-themed bar in New York City. "Either the economy is in poor shape or they're playing politics, one or the other," Trump said.

(Para aclarar: La Reserva Federal reduce las tasas cuando la economía está "mal", como durante los cierres por la pandemia. Sin embargo, en este caso, las reducciones sirven más para aliviar la presión que para estimular.)

La ironía de este caos político es que Powell es, arguably, la figura pública menos abiertamente partidista en el gobierno federal.

Es un republicano registrado, nombrado por Trump y re nominato por el presidente Joe Biden, quien construyó su reputación en el sector de capital privado -ciertamente no una industria conocida por sus radicales encubiertos. A diferencia de sus predecesores, Powell no es economista. Es un abogado que se trasladó al sector de banca de inversión en la década de 1980 (¿quién no lo haría, sinceramente?) antes de unirse al Consejo de Gobernadores de la Reserva Federal bajo el presidente Barack Obama.

Cada vez que un periodista le pregunta sobre política, Powell se muestra sorprendentemente inexpresivo. Como el miércoles, cuando se le preguntó si la disminución de medio punto de la tasa estaba motivada políticamente, respondió con un tono de exasperación.

"This is my fourth presidential election at the Fed, and it's always the same ... Our duty is to support the economy on behalf of the American people," he said. "It is something we all take very, very seriously. We don't introduce any other filters."

Later, he was more precise.

"We're not serving any politician, any political figure, any cause, any issue, nothing. It's just maximum employment and price stability on behalf of all Americans."

Por supuesto, esto no impedirá que ninguno de los partidos utilice la noticia de la reducción de tasas en su beneficio, dado que la economía es la principal preocupación de los estadounidenses que van a las urnas el 5 de noviembre. Harris puede presentarlo como un logro culminante del mandato de Biden, heredando una economía dañada por la pandemia. Trump puede seguir afirmando que una reducción de tasas indica una economía débil.

"No matter what Powell does, someone's going to complain," Steve Sosnick, chief strategist for Interactive Brokers, shared with me. "I think he's handled this situation quite well, and that's why the markets have obviously approved of his actions."

He further added, "I don't believe a Fed chairman could ever celebrate a victory, even if they achieve one."

Las empresas pueden ver esta disminución de medio punto en la tasa de interés como una oportunidad para obtener costos de endeudamiento más bajos, lo que podría potencialmente impulsar sus operaciones y planes de inversión. Sin embargo, el discurso político que rodea la decisión de la Reserva Federal ha creado un entorno incierto para muchas empresas, mientras navegan por el cambiante panorama económico justo antes de las elecciones.

