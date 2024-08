La redada de Breonna Taylor: Análisis de expertos sobre por qué los cargos contra ex oficiales fueron retirados en la corte

Louisville detectives Joshua Jaynes y Sgt. Kyle Meany fueron indictados en 2022 por presentar un affidávit fabricado para registrar la residencia de Taylor antes de la redada de LMPD. Posteriormente, colaboraron para fabricar una "historia encubridora" para eludir la responsabilidad por sus roles en la preparación del affidávit del mandato, que contenía información falsa, según los registros judiciales.

Sin embargo, el juez del Tribunal Distrital de EE. UU. Charles Simpson dictaminó que la decisión de Kenneth Walker, el novio de Taylor, de disparar su arma cuando los oficiales irrumpieron en la casa fue la "razón legal" para la muerte de Taylor, en lugar de la entrada sin orden, según los registros judiciales.

Las acusaciones descartadas tenían una pena máxima de cadena perpetua. Las mociones para desestimar otras acusaciones fueron denegadas, y los dos detectives aún enfrentan cargos de derechos civiles, que podrían resultar en sentencias de prisión de varios años.

Aquí está la razón por la que el juez tomó esta decisión, junto con las interpretaciones de los analistas legales de CNN.

El juez dictaminó que el affidávit falsificado no llevó directamente a la muerte de Taylor

Jaynes y Meany son acusados de infringir intencionalmente los derechos constitucionales de Taylor al redactar y autorizar un affidávit falso para obtener una orden de registro sin llamar, a pesar de saber de "declaraciones falsas y engañosas, omitir hechos, basarse en información desactualizada y falta de causa probable" en el affidávit, según la declaración del Departamento de Justicia de 2022. Ambos oficiales sabían que la ejecución de la orden de registro "pondría en riesgo a los oficiales de LMPD armados y a cualquier persona presente en la residencia de Taylor", según la declaración.

No obstante, el juez Simpson concluyó que el affidávit falsificado para una orden de registro no fue la causa directa de la muerte de Taylor.

"La muerte de Taylor se atribuyó principalmente al método de ejecución de la orden. La decisión de Walker de disparar, como se afirmó y argumentó, fue la consecuencia anticipada y probable de ejecutar la orden a las 12:45 a.m. en una casa desprevenida. Esta decisión inició el fuego de respuesta, alcanzando y matando a Taylor".

El 13 de marzo de 2020, cuando los oficiales ejecutaron la orden en el apartamento de Taylor, ella estaba en la cama con Walker. Los oficiales anunciaron su presencia y luego derribaron la puerta principal, después de lo cual Taylor y Walker gritaron para preguntar quién estaba afuera, pero no recibieron respuesta, según Walker. Supusieron que eran intrusos, Walker tomó su arma legalmente poseída y disparó un tiro cuando los oficiales entraron a la fuerza.

Esto llevó a una lluvia de disparos de los oficiales. Taylor, que estaba en un pasillo con Walker, recibió varios disparos. Walker salió ileso.

"Desde la perspectiva de los fiscales, argumentan que desde el momento en que los oficiales proporcionaron información falsa a un juez para obtener una orden y luego ejecutaron la orden, sabiendo que la información proporcionada era falsa, todas las acciones que siguieron fueron una violación legal y que se violaron los derechos civiles de Taylor", dijo Misty Marris, abogada defensora y analista legal de CNN.

"La contraargumentación de la defensa, sin embargo, es que sí, incluso si lo hicimos, una vez que los oficiales entraron en la residencia, el novio de Taylor disparó un tiro a los oficiales de policía, lo que desencadenó su fuego de respuesta, y debido al disparo del novio, se interrumpió la cadena de causalidad legal para mantener a los oficiales criminalmente responsables de su muerte", agregó Marris.

El analista legal de CNN Joey Jackson discrepa con la decisión del juez. Argumentó que mientras el disparo de Walker llevó a los oficiales a responder con disparos, la reacción de Walker era previsible en las circunstancias.

"El juez afirma que el disparo de Walker interrumpe la cadena de causalidad de eventos, implicando que los oficiales no tuvieron ningún papel en esto y que fue Walker. Sin embargo, bajo la ley, solo los eventos intervinientes previsibles son excusables. ¿No es previsible cuando se ejecuta una orden de registro sin llamar que alguien pueda defender su hogar con un arma? Una persona tiene el derecho de proteger su propiedad, especialmente cuando no sabe de los intrusos. ¿No es razonable mantener que la persona responsable de esto es la que entró y desencadenó esta situación?", dijo Jackson.

"La conducta de los oficiales, en mi opinión, resultó en la muerte de Taylor, porque sin mentir, no habrían estado en la casa, y sin derribar la puerta, no habría disparo, y sin disparo, no habría muerte", dijo Jackson.

El cargo se redujo de un delito a una falta

Mientras que los oficiales fueron inicialmente acusados de utilizar un arma letal para violar el derecho de Taylor a la Cuarta Enmienda de ser protegida de registros infundados, la sentencia del juez Simpson indicó que no se ha establecido que el "Equipo de ejecución utilizó sus armas de fuego con la intención de someter a Taylor al registro".

Con la eliminación del lenguaje "uso de un arma peligrosa" por parte del juez, el cargo se transformó en una falta punible con una multa y/o incarceración por un máximo de un año, según los registros judiciales.

“El juez del tribunal federal esencialmente disminuyó los cargos de derechos civiles. El cargo original de derechos civiles fue una violación de los derechos civiles contra la búsqueda y el registro razonables, que resultó en su muerte. El componente ‘que resultó en su muerte’ aumentó significativamente la gravedad del cargo y el castigo, y el juez eliminó el componente ‘que resultó en su muerte’ del cargo porque el juez determinó que cualquier violación en la adquisición de la orden de registro no fue la causa de su muerte”, dijo Elie Honig, un ex fiscal federal y analista legal senior de CNN.

"La principal razón que llevó a su muerte fue que su novio contraatacó a los policías, lo que provocó que la policía también contraatacara. Esto no significa que el caso se haya descartado por completo. Todavía hay cargos menores de violación de derechos civiles que enfrentar, y los oficiales de policía involucrados aún enfrentan cargos relacionados con la fabricación de declaraciones en su affidávit para obtener la orden de registro. Sin embargo, la acusación más grave ya no está sobre la mesa".

Meany aún enfrenta hasta cinco años de prisión por hacer declaraciones falsas a investigadores federales. Jaynes está acusado de falsificar registros en una investigación federal, así como de conspirar para falsificar registros y obstaculizar a testigos. Si es encontrado culpable, Jaynes podría cumplir hasta 40 años de prisión.

Brett Hankison, otro ex detective de la LMPD, también implicado en la muerte de Taylor, enfrentará un nuevo juicio por violación de los derechos civiles en octubre, después de un jurado dividido en su juicio inicial. Los fiscales alegaron que se empleó fuerza excesiva la noche que Taylor fue asesinada y se violaron sus derechos civiles, así como los de su novio y vecinos. Si es encontrado culpable, Hankison podría pasar el resto de su vida en prisión.

La ex detective Kelly Hannah Goodlett se declaró culpable de conspirar para falsificar un affidávit de orden de registro para la búsqueda en el hogar de Taylor y para encubrir el documento falso al engañar a los investigadores en la corte federal en 2022. Goodlett aún no ha sido sentenciada.

Impacto en la confianza del público en el sistema de justicia

Taylor, junto con Atatiana Jefferson y Sonya Massey, son parte de un grupo de mujeres negras que han sido asesinadas por la policía en sus hogares en tiempos recientes.

"Estamos profundamente entristecidos y luchando por aceptar la decisión del juez, que encontramos desagradable", dijo la familia de Taylor en un comunicado proporcionado a CNN afiliada WLKY. "Los fiscales asistentes de los Estados Unidos en el caso nos han informado que planean apelar. Dadas las circunstancias actuales, lo único que podemos hacer es ser pacientes. Esta apelación prolongará la vida del caso, pero siempre hemos mantenido que lucharemos por una justicia completa para Breonna Taylor".

Jackson expresó su preocupación por la decisión, stating, "Establece un preocupante precedente de que la responsabilidad de la rendición de cuentas en nuestro sistema de justicia es un gran desafío y que es probable que tales incidentes vuelvan a ocurrir".

"La decisión puede ser bien razonada y lógica, pero eso no significa que deba convertirse en nuestra realidad", agregó Jackson. "Dadas nuestras circunstancias actuales y poco comunes, creo que la gente está perdiendo la fe y la esperanza en nuestro sistema de justicia, y eso es un problema".

La muerte de Taylor inicialmente recibió poca atención fuera de Louisville. Sin embargo, para finales de mayo de 2020, se publicó la llamada al 911 de Walker de la noche en que Taylor fue disparada, y George Floyd fue asesinado por la policía en Minneapolis solo unos días después, lo que encendió protestas a nivel nacional en el verano de 2020 que exigían la reforma de la policía.

CNN's Paradise Afshar, Dalia Faheid, Eliott C. McLaughlin, Sonia Moghe y Hannah Rabinowitz contribuyeron a esta información.

A pesar de ser acusado de falsificar un affidávit de orden de registro y violar los derechos constitucionales de Taylor, el juez federal de distrito Charles Simpson no encontró una relación directa entre las acciones de los oficiales y la muerte de Taylor. Él dictaminó que la muerte de Taylor se atribuye principalmente al método de ejecución de la orden y la decisión de Walker de disparar su arma.

Después de esta decisión, los cargos contra Jaynes y Meany se redujeron de un delito a una falta, ya que el juez dijo que no se ha establecido que los oficiales usaron sus armas con la intención de someter a Taylor a la búsqueda.

[Esta oración es un resumen del texto, no contiene las palabras dadas, por lo que proporcionaré una adicional que las incluya:]

Aunque el caso contra Jaynes y Meany se ha reducido significativamente, el Departamento de Justicia de EE. UU. continúa investigando sus roles en este incidente, y la confianza del público en el sistema de justicia sigue siendo una preocupación

