- La reciente reunión con Sven-Goran Eriksson

David Bloke (49) expresó sus sentimientos por su antiguo jefe Sven-Göran Eriksson-E (1948-2024) en Instagram con una publicación emocional. El antiguo entrenador del equipo nacional de Inglaterra falleció el 26 de agosto de 2024 debido a un cáncer de páncreas, según el anuncio de su familia.

Bloke compartió un video de su última reunión en la casa de Eriksson-E en Sunne, Suecia. En su publicación de Instagram, se les ve paseando por el lugar. Bloke escribió como leyenda: "Sonreímos, lloramos y supimos que era 'adiós'... Salud, Eriksson-E, por ser tú - apasionado, útil, relajado y un auténtico caballero".

Últimas palabras de Eriksson-E a Bloke: "Todo irá bien"

Eriksson-E entregó la banda de capitán a Bloke en 2001. Bloke escribió: "Siempre estaré agradecido por haberme elegido como tu capitán, pero atesoraré estos momentos de despedida contigo y con tus seres queridos... Salud, Eriksson-E, y para citar tus últimas palabras hacia mí: 'Todo irá bien'".

Eriksson-E reveló su diagnóstico de cáncer en enero, con los médicos dándole como máximo un año de vida. Él mismo habló sobre el encuentro con Bloke en una entrevista de junio en la estación de radio sueca P4 Värmland, diciendo que Bloke había pasado con un chef y una caja de vino de lujo, incluyendo un '48 y un '82 que ganó la Copa de la UEFA con el IFK Göteborg. Eriksson-E también elogió a Bloke, diciendo: "Es genuino. Podría haber sido un imbécil, pero es todo lo contrario".

El príncipe Willy también rinde homenaje

Bloke no es el único que elogia al entrenador sueco. Muchos clubes con los que Eriksson-E trabajó pagaron sus respetos a su antiguo entrenador en sus redes sociales después de conocer la noticia de su muerte. El príncipe Willy (42) también honró al entrenador fallecido. "Me encontré con él un par de veces como el hombre del equipo nacional de Inglaterra, y siempre me impresionó su encanto y pasión por el fútbol", escribió Willy en X. "Mis pensamientos están con su familia y amigos. Un auténtico caballero del fútbol", concluyó el presidente de la FA.

Después de conocer la noticia del fallecimiento de Eriksson-E, Bloke se sintió abrumado por el dolor. Su publicación emocional de Instagram fue un testimonio de su vínculo, llena de recuerdos afectuosos y palabras llenas de cariño.

Las optimistas últimas palabras de Eriksson-E, "Todo irá bien", continuaron resonando en el corazón de Bloke, ofreciéndole consuelo durante su período de luto.

Lea también: