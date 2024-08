- La realización de la ambición de Julia Prestia de adquirir un hotel rural en el paisaje pintoresco de Italia

Cada vez que persigues algo, tarde o temprano lo encontrarás, no importa cuánto tiempo tarde. Soy un firme creyente de eso. Tropezar con nuestra bodega en la región de Emilia-Romagna, Italia, casi pareció cosa del destino. Creo que estaba destinado a suceder y estábamos destinados a aterrizar justo aquí.

Al reflexionar, siempre he tenido sueños de operar mi propio hotel acurrucado en el abrazo de la naturaleza. Un hotel boutique acogedor, elegante y altamente personal, perhaps con su propia granja. Durante mis estudios y mi trabajo en finanzas en el bullicioso Londres, a menudo fantaseaba con esto, pero parecía imposible entonces. No podía haber imaginado que este sueño se haría realidad.

En lugar de eso, después de completar mis estudios, pasé casi 20 años viviendo en Londres, trabajando en finanzas, conociendo a mi esposo italiano y criando a cuatro hijos maravillosos. Eventualmente, sentimos la necesidad de un cambio. Mi esposo se involucró en negocios cercanos a Reggio Emilia, y un fin de semana decidimos combinarlo con una escapada romántica en la rural Emilia-Romagna. Se suponía que sería un fin de semana romántico para dos - y se transformó en el comienzo de nuestro querido sueño. Ten en cuenta que siempre estamos trabajando, incluso los fines de semana - y realmente lo disfrutamos.

Fue entonces cuando un amigo mutuo nos presentó a la bodega - Tenuta di Roncolo. Esta propiedad única e histórica en la zona estaba siendo dirigida por una familia en ese momento, que buscaba un sucesor. La propiedad estaba en mal estado y a punto de cerrar, pero vimos su potencial de inmediato - y nos enamoramos de la encantadora Emilia, la bodega ecoamigable y la oportunidad de establecer nuestro propio hotel boutique en Italia. Así que, después de varios meses de reflexión y planificación, mi esposo y yo decidimos comprar la propiedad.

Un Hotel con Encanto

Italia es el hogar de incontables paisajes impresionantes, pero creo que Roncolo es uno de los lugares más notables con un potencial excepcional. La zona sigue siendo relativamente inexplorada por los turistas, y aún se puede experimentar la Italia genuina y sin adulterar aquí. La propiedad ya se operaba de manera sostenible por los anteriores propietarios, lo que fue crucial para mí. Por lo tanto, tomamos la decisión consciente de continuar con la agricultura y la producción de vino, vinagre balsámico y aceite de oliva de manera sostenible, en línea con la tradición de los anteriores propietarios.

A lo largo de los años, transformamos la casa solariega en decadencia y otras estructuras en el primer hotel de lujo en Emilia, que desde entonces ha obtenido el galardón de un "Pequeño Hotel de Lujo". Convertir los espacios vivienda en un hotel fue una tarea enorme, pero una de la que aprendimos. Tomé cada decisión yo misma, desde conceptualizar la renovación hasta amueblar con diseño italiano vintage y adornar la decoración. El Relais Roncolo 1888 realmente transmite mucho de mi personalidad.

Valoro profundamente mi conexión con la naturaleza y estoy apasionada por los problemas ambientales. Operar una granja sostenible significa el mundo para mí. También colaboramos con productores locales y principalmente ofrecemos nuestros propios productos y los de la región en nuestro restaurante en la Limonaia. La propiedad es un hito en la zona, y esta implicación es increíblemente importante para mí. Sin embargo, igualmente vital es la interacción personal con nuestros huéspedes. Saco un gran placer en ver las emociones que este paraíso idílico despierta en ellos.

El Valor de Soñar

Nuestros huéspedes buscan un refugio exclusivo y único - una experiencia rara y sin explorar en la naturaleza, la refinada exclusividad de nuestro establecimiento y un respiro de la vida diaria en una región auténtica e intacta de Italia. Especificamente elegimos establecer un hotel de lujo en Emilia para satisfacer estas necesidades. Somos el lugar para los huéspedes que desean explorar y experimentar la zona, con su increíble Valle del Food y Valle del Motor, o simplemente saborear el Relais Roncolo.

Encontramos un nuevo hogar en Milán, Italia. La ciudad y el país entero ofrecen una fuente interminable de inspiración en cada vuelta. También recibimos un apoyo tremendo de nuestros queridos amigos mientras emprendíamos este nuevo viaje. perhaps that's why I grew to love Milan. It has a special energy - vibrant and international, yet still retains enough Dolce Vita. Its creative scene and wealth of art and architecture have long inspired designers, who also left their mark on our hotel. Milan was somewhat my muse. The city's beauty is most evident in its details - the ornate doorknobs and intricate entrances that constantly reveal hidden treasures.

Casi una década después de que primero contemplamos el movimiento a Italia, veo que hemos creado algo verdaderamente extraordinario. Recientemente compartí mis pensamientos con mi esposo sobre el momento en que descubrimos esta viña. En ese momento, dije que podría ser el momento de realizar nuestro sueño. Y luego simplemente lo hicimos. A veces, todavía no puedo creerlo yo mismo - pero estoy profundamente agradecida de que encontramos el valor para convertir esta decisión de cambio de vida en realidad.

En la búsqueda de realizar mi sueño, descubrí que otras razones, incluyendo el deseo de cambio de nuestra familia y los negocios de mi esposo cerca de Reggio Emilia, jugaron un papel significativo en nuestro viaje a Italia. Al reflexionar sobre este viaje, estoy agradecida de que encontramos el valor para perseguir nuestros sueños, sin importar cuán improbables parecían antes.

Lea también: