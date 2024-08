- La razón de la separación está detallada en la documentación del divorcio.

Jennifer Lopez se etiqueta a sí misma como una "adicta al amor", admitiendo su obsesión por el amor en una reciente entrevista. Ha intercambiado votos en cuatro ocasiones. Hace unos días, presentó una demanda de divorcio contra su cuarto esposo, el cineasta Ben Affleck.

Jennifer Lopez y Ben Affleck: El fondo del divorcio

Este fue el factor principal que llevó a su separación. Según "Page Six", el motivo citado en los documentos fue "diferencias irreconciliables". Lopez proporcionó la fecha de separación como el 26 de abril de 2023. Queda claro en los registros que Lopez no desea reclamar pensión alimenticia, ni solicita que Affleck realice ningún pago. No está claro en los documentos judiciales si la pareja tenía un prenup, según informó "TMZ".

Lopez también expresó su intención de renunciar al apellido de Affleck. Al casarse con el actor, se convirtió legalmente en Jennifer Lynn Affleck, pero continuó siendo reconocida como Jennifer Lopez en el ámbito público. En una entrevista con "Vogue" en noviembre de 2022, unos meses después de la boda, mencionó: "La gente todavía me llamará Jennifer Lopez, pero legalmente, seré la Sra. Affleck ya que estamos unidos. Somos marido y mujer. Me enorgullece eso. No lo veo como un problema".

Desea renunciar a su apellido

En el momento de su decisión de adoptar su apellido, lo describió como "romántico" y "tradicional". Durante más de dos semanas, han circulado rumores sobre el matrimonio de Lopez y Affleck. Mientras ella estaba en la costa este, principalmente en los Hamptons, Affleck estaba principalmente en Los Ángeles en la costa oeste. Incluso Affleck se perdió la gran celebración del cumpleaños de "Bridgerton" de Lopez a finales de julio.

Su separación ocurrió en 2004 y se reconciliaron más de una década después. Poco después, se casaron, pero ahora, dos años después, han vuelto a separarse.

Fuentes: "Page Six" / "Vogue"

