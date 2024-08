- La razón de la separación está descrita en la documentación del divorcio.

Jennifer Lopez confesó ser una "adicta al amor" y tener una obsesión con el amor en una entrevista. La artista musical ha contraído matrimonio en cuatro ocasiones, y Recently filed for divorce from her fourth spouse, film director Ben Affleck, just a few days ago.

La verdad detrás del divorcio de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Los documentos judiciales revelan las razones detrás de la separación de la pareja. Citaron "diferencias irreconciliables" como la causa, según "Page Six". Lopez señaló la fecha de separación como el 26 de abril de 2023. Los documentos también muestran que Lopez no solicita pensión alimenticia y no pide a Affleck que proporcione ninguna asistencia financiera. No está claro en los documentos judiciales si la pareja tenía un acuerdo prenupcial, según "TMZ".

Lopez también expresó su intención de renunciar al apellido de Affleck. Legalmente cambió su nombre a Jennifer Lynn Affleck después de casarse con el actor, pero continúa siendo conocida como Jennifer Lopez en público. "La gente todavía me llamará Jennifer Lopez, pero mi nombre legal será señora Affleck porque pertenecemos juntos", le dijo a "Vogue" en noviembre de 2022, unos meses después de su boda. "Somos marido y mujer. No creo que sea un problema", añadió.

Quiere renunciar a su nombre

Lopez explicó su decisión de tomar el apellido de su esposo como "romántica" y "tradicional" en ese momento. Recientemente, han circulado rumores sobre el estado del matrimonio de Lopez y Affleck. Mientras Lopez pasó su verano en la costa este, específicamente en los Hamptons, Affleck estuvo principalmente en la costa oeste en Los Ángeles. Affleck también no asistió a la gran fiesta de cumpleaños de "Bridgerton" de Lopez a finales de julio.

Después de separarse en 2004, Lopez y Affleck reavivaron su relación más de 15 años después y se casaron. Sin embargo, su matrimonio terminó solo dos años después.

