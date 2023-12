La racha de victorias de la tenista polaca Iga Swiatek acaba en derrota ante la francesa Alizé Cornet en Wimbledon

Swiatek, que perdió ante Cornet por 6-4 y 6-2 en la tercera ronda, empezó lenta en el primer set, cediendo los tres primeros juegos antes de remontar y adjudicarse los dos siguientes. Ambas se repartieron los cuatro juegos siguientes, pero Cornet acabó ganando el set.

En el segundo set, Swiatek, de 21 años, parecía haber cambiado de ritmo y se puso con una ventaja de 2-0, pero Cornet recuperó rápidamente el control y ganó los seis juegos siguientes para cerrar el partido.

"Sinceramente, sí, normalmente soy dura conmigo misma. Aquí sé cómo me sentía antes de los partidos, sé cómo me sentía en los entrenamientos. Digamos que no me sentía en mi mejor forma, así que soy consciente de que esto podía pasar", declaró Swiatek sobre la racha de victorias tras el partido.

La racha de 37 victorias consecutivas de la polaca, bicampeona de Grand Slam desde febrero, es la más larga desde la de Martina Hingis en 1997.

"No tengo palabras ahora mismo, me recuerda a la vez que gané a Serena en la misma pista, hace ocho años exactamente. Esta pista es un amuleto de la suerte para mí", dijo Cornet tras la victoria.

En 2014, la francesa derrotó a la entonces número 1 Serena Williams en la Pista Uno para avanzar a los octavos de final del grand slam por primera vez en su carrera. Con la victoria, Cornet mejora a 4-3 en su carrera contra las no. 1 del mundo

Cornet participará en su 62º Grand Slam consecutivo, récord de la WTA, y el lunes se enfrentará a la australiana Ajla Tomljanovic.

En la Pista Central, Swiatek sumó su 36ª victoria consecutiva al imponerse a Jana Fett (6-0, 6-3). Dominó el primer set contra Fett en su primer partido desde el Abierto de Francia, pero tuvo que superar un duro periodo en el segundo cuando Fett estuvo a punto de asegurarse un doble break.

La primera cabeza de serie se recuperó de un inicio de set inestable y encadenó cinco juegos consecutivos, aumentando su racha de victorias a 36 partidos.

Fuente: edition.cnn.com