La prueba olímpica despojó a Jordan Chiles de todo.

Triunfa con una medalla de bronce olímpica alrededor de su cuello, mientras el equipo de EE. UU. presenta una queja - pero luego da un giro drástico: se revoca el tercer lugar de Jordan Chiles. Un revés duro para la gimnasta. La batalla para ella está lejos de terminar.

La medalla ya estaba alrededor de su cuello cuando celebró junto a su compañera de equipo de EE. UU., Simone Biles, y la campeona olímpica individual de suelo, Rebecca Andrade de Brasil, en el bullicioso podio del Bercy Arena en París. Pero entonces llegó el golpe devastador para la gimnasta Jordan Chiles: su medalla de bronce fue revocada, uno de los mayores revuelcos en los Juegos Olímpicos. Algo de lo que ahora habla por primera vez.

En el "Forbes Power Women's Summit", confesó: "Lo más significativo que me quitaron fue el reconocimiento de quién soy. No solo mi deporte, sino también la persona que soy". En lugar de estar adornada con bronce, quedó en quinto lugar. Al menos aseguró el oro por equipo.

En el ejercicio individual de suelo, Chiles fue la última en competir y obtuvo 13.666 puntos -quinto lugar detrás de las gimnastas rumanas Ana Barbosu y Sabrina Maneca-Voinea, que ambas obtuvieron 13.700 puntos. Debido a la llamada regla de desempate en la gimnasia, donde la ejecución cuenta más que la dificultad del ejercicio, Barbosu recibió el bronce. Ya estaba celebrando con la bandera nacional rumana alrededor del cuello en el estadio.

Protesta presentada cuatro segundos demasiado tarde

Pero entonces el equipo de EE. UU. presentó una protesta contra la puntuación de Chiles. Después de revisar el metraje de video, el jurado decidió reconocer un elemento y ajustar el valor de dificultad hacia arriba. Chiles subió al tercer lugar -y pudo participar en la ceremonia de medallas. Barbosu estaba llorando, lo que la federación rumana no aceptó y protestó ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La razón: el equipo de EE. UU. solicitó la corrección un minuto y cuatro segundos después en lugar de dentro de un minuto después del anuncio de la puntuación. El TAS estuvo de acuerdo y declaró la corrección hacia arriba nula y sin efecto.

Así que se restablecieron los originales 13.666 puntos de Chiles -tuvo que renunciar a la medalla de bronce. Barbosu fue honrada en una ceremonia en Bucarest a mediados de agosto y se le entregó la medalla. La rumana habló sobre cómo la controversia la dejó "triste" y envió "buenos pensamientos" a las gimnastas de EE. UU.

Es una píldora amarga de tragar para Chiles. "Seguí las reglas. Mi entrenador se ajustó a las reglas. Hicimos todo lo que era absolutamente correcto", dijo ahora. Que se colocara una carga pesada sobre ella hizo que fuera tan difícil de sobrellevar la decisión. Su lucha continuará, juró. "Aún no ha terminado. Porque en este punto, ya no se trata realmente de la medalla. Se trata de mi paz y mi justicia".

"Abusada emocionalmente y verbalmente"

Una posible razón para esto podría ser que le recuerda un punto bajo en 2018, como reveló. En ese momento, su entrenadora "la abusó emocionalmente y verbalmente". Chiles habló sobre ello en 2021 en "Peace of Mind with Taraji": "Me llamó gorda. Dijo que parecía un donut". En la conferencia ahora, no entró en detalles, pero explicó que "no tenía la capacidad de usar mi voz o ser escuchada" en ese momento. El drama en París ha vuelto a avivar emociones similares. En 2018, perdió su pasión por el deporte -ahora es similar.

El apoyo de sus amigos y su familia no pudo ayudarla al principio. "Si miro aquí y veo a todos, puedo sentirlo ahora. Pero al principio, fue realmente difícil de procesar todo porque mi corazón estaba tan roto".

