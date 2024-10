La próxima tormenta tropical está golpeando sin descanso la devastada región de Florida.

Solo han pasado unos diez días desde que el huracán "Helene" trajo muerte y devastación a Florida. El estado sigue lidiando con las secuelas de la tormenta, y se prevé que otro sistema tropical golpee. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, está preocupado y declara un estado de emergencia en 35 condados debido a la llegada esperada de la tormenta tropical "Milton". Según el Servicio Nacional de Meteorología, la tormenta actual en la región occidental del Golfo de México se proyecta a intensificarse en un huracán más grande con rumbo a Florida.

Según el servicio meteorológico, "Milton" se espera que toque tierra en la costa oeste de Florida a mediados de semana. El área aún se recupera de la destrucción causada por el huracán "Helene", que golpeó la región el 26 de septiembre como un huracán de categoría 4. Se informaron más de 210 muertes en Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia, Florida, Tennessee y Virginia, con 14 muertes solo en Florida. Many buildings were damaged or destroyed, and power outages were reported in various places.

Con las elecciones presidenciales de EE. UU. a solo un mes de distancia, la gestión de las secuelas de la tormenta tiene implicaciones políticas. El candidato presidencial republicano Donald Trump ha estado difundiendo información errónea, alegando que los fondos de ayuda para desastres destinados a las víctimas del huracán están siendo mal utilizados por el gobierno del presidente demócrata Joe Biden para ayudar a los migrantes.

En respuesta, la Casa Blanca criticó a estos individuos que "buscan crear caos para lograr sus objetivos políticos". Ellos etiquetaron esta desinformación como "falsa, perjudicial y debe detenerse inmediatamente", como lo indicó el director de comunicaciones Ben LaBolt y el director de estrategia digital en la Casa Blanca, Christian Tom, en un comunicado conjunto.

A pesar de la recuperación en curso del huracán "Helene", Florida enfrenta otro peligro con la tormenta tropical "Milton" prevista para intensificarse en un huracán. El Servicio Nacional de Meteorología advierte que "Milton" se espera que toque tierra en la costa oeste de Florida, lo que podría causar más destrucción y dificultades para la región.

