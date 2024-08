La próxima reducción de las tasas de interés desencadena un aumento significativo en los precios de los EE.UU.

En septiembre, parece que ha llegado finalmente el momento para que la Reserva Federal de EE. UU. disminuya las tasas de interés por primera vez en un período considerable. El presidente de la Fed, Powell, sugirió esto en un discurso, lo que desencadenó una reacción positiva en Wall Street. El Promedio Industrial Dow Jones aumentó un 0.7%, alcanzando los 41,004 puntos. El índice S&P 500 más amplio avanzó un 0.6%, estableciéndose en 5,607 puntos. El índice Nasdaq Composite también subió un 0.8%, alcanzando los 17,771 puntos.

Recientemente, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, entregó un discurso que generó optimismo entre los inversores. El Promedio Industrial Dow Jones de valores blue-chip registró un aumento del 0.7%, tocando los 41,004 puntos. El índice S&P 500 más amplio progresó un 0.6%, alcanzando los 5,607 puntos. El índice Nasdaq Composite también se movió al alza un 0.8%, cerrando en 17,771 puntos.

La Reserva Federal está al borde de implementar su primera reducción de tasas de interés desde el inicio de la década. En un discurso en el simposio anual de la Reserva Federal en Jackson Hole, Powell dio la señal esperada a los mercados financieros, indicando una probable reducción de tasas en septiembre: "Es hora de modificar nuestra política monetaria". Agregó que el rumbo es claro, con reducciones de tasas en el horizonte. Sin embargo, los detalles dependerán de los datos entrantes, la perspectiva y la evaluación de riesgos.

"Un indicador importante será el informe de empleo de agosto", señaló Elmar Völker, experto en tasas de interés de LBBW. "Si muestra una mejora más rápida en la situación laboral de lo que la Fed espera actualmente, la mayoría de los miembros de la Fed podría haber mantenido una política monetaria restrictiva durante demasiado tiempo. En ese escenario, se intensificaría la flexibilización monetaria".

Otros expertos se mostraron más cautelosos. Los inversores han sido decepcionados antes en cuanto al momento de la reducción de tasas, dijo Sam Stovall, estratega jefe de inversiones de CFRA Research. "A diferencia de los corredores de los Juegos Olímpicos, la Reserva Federal no saldrá de la línea de salida con un recorte de 50 puntos base".

El discurso de Powell elevó el precio del oro, con el metal precioso alcanzando un nuevo pico de $2,518.20 por onza. Además, los inversores compraron bonos del Tesoro de EE. UU., lo que bajó el rendimiento del bono a 10 años a 3.818% desde 3.845%. Mientras tanto, el índice dólar estadounidense disminuyó un 0.7% a 100.76 puntos, después de haber fluctuado anteriormente cerca del cero. El euro, a su vez, aumentó un 0.62% a $1.12.

Además, el Bitcoin recuperó sus pérdidas del día anterior, aumentando un 1.9% a $61,862. Jochen Stanzl, chief analyst at CMC Markets, commented: "The news flow is optimistic for Bitcoin, but the recovery isn't gaining momentum ahead of monetary policy decisions".

Las acciones de las empresas tecnológicas aumentan de valor

La perspectiva de una relajación monetaria inminente en EE. UU. benefició las acciones de las principales empresas tecnológicas. Las acciones de gigantes como Apple y Alphabet cada una ganó un 0.4%. Las tasas de interés más bajas hacen que las inversiones sean más asequibles para las empresas tecnológicas, apoyando su crecimiento.

Las acciones del proveedor de software de recursos humanos de EE. UU., Workday, aumentaron un 11.3 por ciento, impulsadas por un sólido informe de negocios. La empresa reportó una ganancia de $1.75 por acción en el segundo trimestre, superando las expectativas de los analistas de $1.65. Este aumento se atribuyó a un aumento en el gasto de las empresas en productos de recursos humanos y nómina. Los analistas de Piper Sandler elogiaron los comentarios de Workday sobre su expansión internacional, acuerdos, asociaciones y avances en el campo de la inteligencia artificial (IA).

La reacción positiva de Wall Street después de que el presidente de la Fed, Powell, indicara una reducción de tasas de interés también se vio en el sector tecnológico. Las acciones de las principales empresas tecnológicas como Apple y Alphabet vieron un aumento del 0.4% cada una debido a la perspectiva de inversiones más asequibles. Además, las acciones del proveedor de software de recursos humanos de EE. UU., Workday, se dispararon un 11.3%, con un sólido informe de negocios y comentarios positivos sobre la expansión internacional y los avances en la IA.

Lea también: