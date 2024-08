- La propuesta de directiva aún no ha sido aprobada por unanimidad por la Comisión.

Robin Gosens parece estar a punto de dejar al Union Berlin en la Bundesliga después de una sola temporada. El jugador de 30 años no está incluido en la lista del equipo para el partido en casa contra el FC St. Pauli, lo que ha llevado al entrenador Bo Svensson a comentar en una entrevista con DAZN antes del partido: "No es difícil imaginar que algo pueda suceder si no está en la plantilla". Los rumores indican que la AC Florencia, de la Serie A italiana, está interesada en recuperar al internacional alemán antes del cierre del mercado de traspasos.

Svensson añadió: "No se puede esperar que todo fluya smoothly cuando se organiza un partido un viernes por la noche en el último día del mercado de traspasos". Los rumores sobre la intención de Gosens y su familia de volver a Italia llevan tiempo circulando, ya que jugó para el Atalanta Bergamo e Inter Milan entre 2017 y 2023. En un momento dado, el FC Turín parecía ser el destino más probable.

Gosens participó en la sesión de entrenamiento previa al partido. Según fuentes, pasó los exámenes médicos en Berlín después de la sesión para acelerar su traspaso antes de que se cierre la ventana.

