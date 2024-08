- La primera prisión, similar a un aeropuerto, instala un escáner de cuerpo completo.

La instalación de Justicia, Custodia y Ejecución de la Pena (JCEF) Wuppertal-Vohwinkel está a punto de convertirse en el primer centro penitenciario de Renania del Norte-Westfalia en incorporar un escáner corporal completo para la screening de visitantes. Esto lo confirmó un funcionario del Ministerio de Justicia. En las prisiones actuales, los visitantes están obligados a pasar por detectores de metales o someterse a una exploración con varilla y registro manual. Las chaquetas y bolsas pasan por rayos X. Sin embargo, el escáner corporal completo, tal como se sugirió en los documentos de la licitación, es capaz de identificar no solo objetos metálicos como armas, sino también artículos prohibidos como narcóticos o dinero en efectivo.

En los aeropuertos, estos escáneres a menudo muestran un cuadrado en la pantalla si alguien tiene algo oculto en sus bolsillos o debajo de su ropa. Los medios de comunicación los apodaron cariñosamente "escáneres de rayos X". Sin embargo, solo se muestra una figura figurativa en la pantalla.

Según el Ministerio de Justicia, el escáner corporal completo en JCEF Wuppertal-Vohwinkel servirá como prueba piloto. La prisión, famosa por ser conocida como el "Simonshofchen", ha estado undergoing reconstruction and renovation for quite some time now. The scanner will be installed at the new entrance.

The full-body scanner, set to be installed at JCEF Wuppertal-Vohwinkel, is intended to enhance security measures within the Prison for the purpose of penal penalties. If proven effective, such advanced technologies could potentially become commonplace in other penitentiaries, subject to budget constraints and legislative approval.

