La prevalente discapacidad auditiva de Terry Crews le ayudó a sobresalir en el arte del humor físico.

En una reciente charla con CNN, el actor Terry Crews se rio y mencionó sentirse como un Muppet o un personaje de dibujos animados de vez en cuando, especialmente para su nueva película "The Killer's Game" que llega a los cines este viernes. Él compartió que sus habilidades actorales se afilaron durante este período, sacando inspiración de observar las travesuras de los Muppets con sacudidas de cabeza.

Crews es un individuo destacado, conocido por sus roles en la actuación, la autoría, los deportes, el arte y incluso por tocar la flauta. Es abierto sobre vivir con la pérdida auditiva sensorineural, un tipo de impedimento auditivo que afecta el oído interno o el nervio auditivo, según la investigación de Johns Hopkins.

"Es bastante intrigante", dijo Crews, "Llevo audífonos, pero he tenido problemas de audición desde hace mucho tiempo. La gente spesso piensa que los ignoro, pero si no estoy mirándote, no puedo oírte. Leo los labios, observo a la gente, y esta práctica ha afilado mis habilidades actorales", agregó.

Este desafío ha sido parte de su vida desde la universidad, incluso antes de que su carrera actoral despegara, mientras aprendía a comunicarse a pesar de su impedimento.

"Llevo haciéndolo por un tiempo... No siempre es fácil, especialmente cuando tienes una discapacidad", explicó.

A pesar de los desafíos, Crews, conocido por su personalidad optimista, ha transformado su impedimento auditivo en una oportunidad.

Gracias a su discapacidad, Crews ha destacado en el uso de su cuerpo para el alivio cómico, ya sea en sus legendarios comerciales de Old Spice o en su papel como el elegante asesino Lovedahl en "The Killer's Game". Dijo que aprendió esta habilidad de manera orgánica mientras se centraba en la lectura de labios y la observación de las expresiones de la gente.

"Observar a la gente me ayudó como actor, estudiando las expresiones faciales y los sentimientos de la gente, y aprendiendo a emitir emociones con tu cuerpo en lugar de a través de las palabras", dijo.

La icónica escena del coche de "White Chicks" jugó un papel significativo en impulsar la carrera de Crews en Hollywood, con proyectos destacados como "Brooklyn 99", "Everybody Hates Chris", la próxima serie animada "Everybody Still Hates Chris" y como presentador de "America's Got Talent" durante mucho tiempo.

Reflexionando sobre "White Chicks", Crews destacó la comedia física de la película, diciendo que cada actuación, no solo la suya, era "física".

"La razón por la cual la película sigue siendo un favorita de muchos fans, incluso después de 20 años, es porque aprendimos a expresarnos a través del lenguaje corporal, haciéndola comprensible incluso para aquellos que no entendían el diálogo", concluyó Crews.

Las habilidades cómicas de Crews en actuaciones físicas, destacadas en películas como "White Chicks" y "The Killer's Game", se han convertido en una seña de identidad de su carrera en el entretenimiento. Su impedimento auditivo, mientras planteaba desafíos iniciales, finalmente lo llevó a destacar en la interpretación y transmisión de emociones a través del lenguaje corporal, aumentando su atractivo en el entretenimiento.

