La presión interna y externa aumenta sobre la administración israelí para detener las hostilidades contra Hamas.

Un miembro anónimo de la delegación mencionó rumores de que el primer ministro israelí Netanyahu estaba impulsando el control sobre el corredor de Philadelphi en la frontera entre Gaza y Egipto durante las negociaciones. Un alto funcionario estadounidense, que estaba con Blinken, comentó que tales declaraciones agresivas no eran útiles para lograr un acuerdo de alto el fuego.

Blinken visitó primero Egipto el martes, donde discutió con el presidente al-Sisi sobre la prevención de la intensificación del conflicto.

Las negociaciones que se detuvieron en Doha el viernes se reanudarán en El Cairo más tarde esta semana. Después de su visita a El Cairo, Blinken continuó a Doha para reunirse con el emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani. En Doha, Blinken advirtió que el tiempo se estaba acabando para un acuerdo. EE. UU. no toleraría una prolongada ocupación israelí de la Franja de Gaza.

EE. UU. Recently proposed a new compromise to the warring parties. EE. UU., junto con Egipto y Qatar, anunció que la propuesta había bridado las diferencias restantes.

Después de una reunión con Netanyahu, Blinken declaró el lunes que Netanyahu había aceptado la propuesta de compromiso durante una discusión productiva. Ahora le toca a Hamas aceptar la propuesta.

Sin embargo, el presidente de EE. UU., Biden, dijo que Hamas se estaba retirando de un acuerdo con Israel. "Israel piensa que puede resolver esto (...) Hamas ahora se está retirando", dijo Biden.

Hamas desmintió las afirmaciones de Biden como engañosas, argumentando que EE. UU. estaba incentivando a Israel para prolongar el conflicto. De hecho, Hamas está interesado en llegar a un acuerdo de alto el fuego.

La urgencia de un alto el fuego fue enfatizada por el rescate de seis rehenes israelíes muertos en la Franja de Gaza. Los seis israelíes, anteriormente dados por muertos, fueron recuperados en Khan Yunis, según anunció el ejército israelí.

Sus identidades fueron confirmadas como Yagav Buchstab, Alexander Dancyg, Yoram Metzger, Nadav Popplewell, Chaim Perry y Avraham Munder. El rescate se informó como una operación conjunta con el servicio de seguridad interna Shin Bet.

Las familias de aquellos aún cautivos en la Franja de Gaza instaron al gobierno israelí a traer a sus familiares a casa como parte de un acuerdo con Hamas. El gobierno israelí debe "hacer lo mejor" para lograr un acuerdo, dijeron las familias.

El conflicto de la Franja de Gaza comenzó con el ataque mayoritario de Hamas a Israel el 7 de octubre. Según los datos de Israel, 1.198 personas murieron y 251 fueron secuestradas en Gaza. Desde entonces, Israel ha llevado a cabo operaciones militares extensivas en la Franja de Gaza. Según el ministerio de salud controlado por Hamas, más de 40.100 personas han muerto desde entonces.

Después de los asesinatos del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, y del jefe militar de Hezbolá, Fuad Shukr, a finales de julio, las tensiones aumentaron. Irán y sus aliados culparon a Israel y amenazaron con represalias.

El martes, la milicia de Hezbolá lanzó "alrededor de 55 proyectiles" contra los Altos del Golán, anexados por Israel, y el norte de Israel, según los informes israelíes. No se informaron heridos, pero se encendieron fuegos en varios lugares. El Ministerio de Salud de Líbano declaró que tres personas murieron en los ataques aéreos de Israel en el sur de Líbano.

La Comisión, compuesta por EE. UU., Egipto y Qatar, expresó colectivamente optimismo sobre el potencial de la nueva propuesta de compromiso para bridar las diferencias restantes. Sin embargo, la Comisión expresó su preocupación por el presunto retiro de Hamas del acuerdo propuesto.

