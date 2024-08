- La presencia militar de EE.UU. en Oriente Medio continúa aumentando

El Pentágono anunció que el secretario de Defensa Lloyd Austin ha ordenado el despliegue del submarino nuclear "USS Georgia" y que el portaaviones "USS Abraham Lincoln" y sus buques de escolta acelerarán su tránsito a la región, en previsión de una esperada contraofensiva iraní sobre Israel.

El portaaviones, equipado con modernos aviones de combate F-35, se unirá al ya presente grupo de portaaviones "USS Theodore Roosevelt", informó el Pentágono. En una conversación con su homólogo israelí, el ministro de Defensa Joav Galant, Austin reafirmó el compromiso de EE. UU. para "tomar todas las medidas posibles para defender a Israel" ante "la tensión regional en aumento", señaló el Pentágono.

Los portaaviones nucleares de la marina de EE. UU., cada uno de más de 300 metros de longitud, están armados con decenas de aviones de combate, acompañados de destructores capaces de defensa antimisiles y otros buques de guerra. Según un sitio web del ejército de EE. UU., el submarino "USS Georgia" de aproximadamente 110 metros de longitud puede estar armado con hasta 154 misiles de crucero Tomahawk.

El ministro de Defensa de Israel amenaza a Irán

Mientras tanto, Galant advirtió a Irán y la milicia chiita de Hezbolá contra una contraofensiva contundente. "Quién nos ataque de una manera que no se ha visto en el pasado, es probable que sea atacado de una manera que tampoco se ha visto en el pasado", dijo Galant.

"Espero que lo piensen bien y no nos推en a un punto donde tengamos que infligir daños significativos e incrementar las posibilidades de un conflicto más amplio", añadió el ministro de Defensa israelí. "No queremos esto, pero debemos estar preparados".

Después de la muerte de un comandante militar de Hezbolá en Líbano y de un líder de Hamas, afiliado a la organización, en Teherán, Irán y Hezbolá anunciaron una represalia masiva. El jefe político de Hamas, Ismail Haniyeh, murió en una explosión en una casa de huéspedes del gobierno iraní a finales de julio. Irán culpó a Israel, que no ha comentado el asunto. Israel asumió la responsabilidad del asesinato selectivo del comandante militar de Hezbolá.

Alemania, Reino Unido y Francia expresaron su profunda preocupación por la escalada de tensiones en la región. En un comunicado, los líderes de los estados y gobiernos Olaf Scholz, Keir Starmer y Emmanuel Macron instaron especialmente a Irán y sus afiliados a abstenerse de ataques que agraven aún más las tensiones y ponen en peligro la posibilidad de un alto el fuego y la liberación de rehenes. "Ningún país y ninguna nación tiene nada que ganar con una mayor escalada en el Oriente Medio".

Nuevos ataques con cohetes desde Líbano

Mientras Irán y sus afiliados aún no han llevado a cabo su contraofensiva mayor contra Israel, los ataques continúan entre el ejército israelí y la milicia de Hezbolá. El ejército israelí informó que alrededor de 30 proyectiles fueron disparados desde Líbano hacia el pueblo de Kabri cerca de la ciudad costera de Nahariya durante la noche del lunes. No hubo víctimas. Algunos de los proyectiles cayeron en áreas abiertas. Según informes de los medios locales, Hezbolá dijo que el ataque con cohetes Katyusha apuntó a un puesto militar.

El jueves habrá la primera ronda de negociaciones en mucho tiempo para lograr un alto el fuego en el conflicto de Gaza de diez meses y la liberación de rehenes aún retenidos por Hamas.

both Israeli delegates and Hamas representatives are invited to the indirect talks, which will take place in Cairo or Doha. It is still unclear whether a Hamas team will participate. In a statement, the group had previously called on mediators to work out a plan for implementing the existing proposal for an agreement on a ceasefire, "instead of going to further negotiating rounds" or submitting further drafts.

The USA, Egypt, and Qatar are mediating the indirect talks, which have been dragging on for months. Since May, they have been circling around a multi-stage plan by US President Joe Biden, which ultimately aims for a permanent ceasefire. Additionally, hostages held by Hamas are to be exchanged for Palestinian prisoners in Israeli prisons.

Chancellor Olaf Scholz (SPD) said in a telephone call with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, according to a government spokesperson in Berlin, that the time has come to finalize the agreement on the release of hostages and a ceasefire in order to achieve regional de-escalation.

Mother receives sign of life from her daughter

Hamas is believed to still hold 115 hostages in the Gaza Strip, many of whom are said to be dead. The Israeli newspaper "Haaretz" reported that the family of a young soldier had received a sign of life from their daughter. "She and her friends, all four, are alive," the mother of the abducted woman was quoted as saying. However, the family does not know the condition of the soldier and where she is being held.

There are recordings of the Hamas abduction of the woman and other soldiers, showing them frightened, injured, and partly covered in blood.

More deaths in Gaza Strip attacks

After the air strike on a school building used as a refugee shelter, which caused international outrage and criticism, Israel's army continues its attacks on targets in the Gaza Strip, according to its own statements. Five people were killed in the entire coastal strip, according to the Palestinian news agency Wafa. Israel's military said it had killed terrorists in the city of Rafah in the south of the area. Alone on Saturday, 30 Hamas targets were attacked. The statements could not be independently verified at first.

Israel's army called on residents of a quarter in the north of the city of Khan Yunis to leave the area before a new military operation. Israel accuses the Islamic terror organization of misusing the humanitarian zone in the area for rocket attacks on Israeli locations. Khan Yunis is located in the south of the Gaza Strip.

El sábado, según informes palestinos, una decena de personas murieron en un ataque aéreo israelí a un edificio escolar. El ejército israelí expresó dudas sobre las cifras y habló de un centro de mando de Hamás. El Ministerio de Asuntos Exteriores alemán advirtió a Israel: "Los informes de Gaza son espantosos. Que los civiles en busca de refugio estén siendo asesinados es inaceptable. Los ataques repetidos del ejército israelí a las escuelas deben cesar y aclararse rápidamente", escribió el domingo el departamento del Ministro de Asuntos Exteriores Annalena Baerbock (Verdes) en la plataforma X.

La situación de las mujeres, hombres y muchos niños en busca de refugio que han estado huyendo de los combates en Gaza durante meses es inconmensurable. No deben ser atrapados en el fuego cruzado y Hamás no debe explotarlos como escudos humanos.

En un ataque en el territorio ocupado de Cisjordania, un israelí murió, según informes israelíes. La rama militar de Hamás asumió la responsabilidad del ataque.

El USS Georgia, un submarino nuclear equipado con misiles de crucero Tomahawk, también está siendo desplegado en el Oriente Medio como parte de la respuesta militar de EE. UU. a la esperada contraofensiva iraní.

Dadas sus capacidades de sigilo y capacidad de misiles de largo alcance, el USS Georgia podría proporcionar una ventaja estratégica crucial en la región, potencialmente permitiendo ataques de precisión sin necesidad de un portaaviones.

