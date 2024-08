La pregunta que tiene a todos curiosos con respecto a las tasas de interés

Después de que la Reserva Federal comience a reducir su tasa de interés principal, que afecta los costos de endeudamiento en toda la economía, esto representará un punto de inflexión significativo en la larga lucha del banco central contra la inflación. Actualmente, la inflación está siendo contenida y el mercado laboral de EE. UU. está funcionando a un ritmo más lento en comparación con los años recientes. Los datos publicados por el Departamento de Trabajo esta semana mostraron que el crecimiento de empleo fue significativamente más débil en los 12 meses que culminaron en marzo que lo informado anteriormente. La tasa de desempleo también aumentó en julio a su nivel más alto desde octubre de 2021.

Por estas razones, la Reserva Federal se encuentra al borde de reducir las tasas de interés por primera vez desde 2020 en septiembre. Además de controlar los precios, la Reserva Federal también es responsable, según el Congreso, de lograr el máximo empleo. Si bien el mercado laboral de EE. UU. sigue siendo sólido, los economistas no están seguros si el desempleo permanecerá estable o continuará aumentando.

Incluso varios funcionarios de la Reserva Federal consideraron la posibilidad de reducir las tasas de interés durante la reunión de política del mes pasado, según se indicó en las minutas publicadas el miércoles, pero en cambio decidieron mantener las tasas sin cambios. Sin embargo, "una mayoría" de ellos expresó su creencia de que sería apropiado implementar el primer recorte de tasa en septiembre, siempre y cuando la economía evolucione como se espera.

Esta semana, los banqueros centrales y los economistas destacados se reúnen en Jackson Hole, Wyoming, para el simposio anual organizado por la Reserva Federal de Kansas City. Durante su discurso principal del viernes, Powell envió un mensaje claro a los mercados de que el primer recorte de tasa está previsto para dentro de aproximadamente un mes.

La Wall Street ha estado ansiosa por que la Reserva Federal reduzca los costos de endeudamiento durante algún tiempo. Actualmente, los operadores del mercado ven como probable un recorte de tasa significativo de media punto en noviembre, según el mercado de futuros, después del primer recorte de la Reserva Federal en septiembre.

La pregunta principal ahora es: ¿en qué medida la Reserva Federal reducirá finalmente las tasas?

Una alta barrera para los recortes de tasa masivos

La Reserva Federal basa sus decisiones de tasa de interés en las condiciones económicas actuales. Por ejemplo, cuando la inflación estaba en máximos de varias décadas en el verano de 2022, la Reserva Federal aumentó las tasas en 0,5% y 0,75% en diferentes reuniones. Durante la Gran Recesión, la Reserva Federal bajó con frecuencia las tasas en 0,75%.

Esto significa que la Reserva Federal generalmente establece un alto estándar para tomar medidas decisivas, ya sea aumentando o disminuyendo las tasas. Existe el riesgo de que la inflación reaparezca si la Reserva Federal estimula la economía en exceso al recortar las tasas demasiado temprano o demasiado agresivamente. La economía de EE. UU. ha superado con creces las expectativas en los últimos años.

“Todavía están preocupados por otra oleada de inflación, similar a la que experimentamos al comienzo del año”, dijo Tani Fukui, economista de MetLife Investment Management, a CNN.

Los funcionarios de la Reserva Federal han señalado principalmente su disposición a disminuir las tasas, pero algunos aún han mostrado cierta reticencia. Recientemente, el presidente de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, mencionó: “Sería realmente desafortunado si comenzamos a reducir las tasas y luego tenemos que volver a aumentarlas”.

Powell recently stated that the risk of inflation persisting and the risk of the job market weakening more than anticipated “have become more balanced.” For the Federal Reserve to consider a significant, half-point reduction, central bankers would need to see persuasive evidence of the job market faltering.

“Ultimately, the August jobs report released in early September will determine if the Federal Reserve reduces [by a half point] in September,” analysts at Citi said in a note to clients on Thursday.

Wall Street is now paying even closer attention to new applications for unemployment benefits, regarded as a proxy for layoffs and arguably the earliest indicator of any shifts in the labor market, Ryan Sweet, chief US economist at Oxford Economics, said in a recent webinar for reporters. Sweet assumes that the Federal Reserve will reduce rates by only a quarter point in September.

There were 232,000 requests for jobless benefits last week, a slight increase of 4,000 from the previous week's revised figure, according to the Labor Department on Thursday. This is still a historically low level, but claims have been steadily rising in recent months. Continuing claims, which are filed by people who have received unemployment insurance for at least a week or more, also increased by 4,000 for the week ending August 10, to 1.863 million. Continuing claims have reached their highest level since Thanksgiving week of 2021.

The forthcoming government jobs report for August might have an impact. If data indicates that employers added fewer positions than anticipated and if unemployment rises even slightly from its current level of 4.3%, then this could prompt the Federal Reserve to consider more extensive action.

However, for now, there isn't an emergency necessitating the Federal Reserve to reduce rates aggressively in September, or at any later point in the year. The Federal Reserve is known for being incredibly predictable, so if, at some point, the central bank reveals a larger-than-expected rate reduction, it could introduce volatility into financial markets and raise concerns about the health of the US economy.

CNN's Alicia Wallace contributed to this report.

The Federal Reserve's consideration of reducing interest rates aims to support business activities by lowering borrowing costs, as stated by Jerome Powell during the Jackson Hole symposium. If the US economy continues to show signs of slowing down, such as weaker job growth and rising unemployment, it may push the Federal Reserve to implement more substantial rate cuts to stimulate economic activity and maintain stability in the economy and business sector.

